США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги

чекаємо на танки та літаки

Очікується, що оголошення ще одного траншу відбудеться на початку наступного тижня.

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Про це повідомило Politico.

У виданні не зазначили, що може увійти до нового пакета допомоги, однак журналісти розповіли, що ЗСУ чекають на прибуття основного бойового танка армії США M1 Abrams, який може з'явитися в Україні вже на початку вересня. Він допоможе українським бійцям пробити оборонні лінії ворога.

Як відомо, в останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена увійшли додаткові засоби ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів.

Окрім танків Abrams, українські пілоти чекають на старт навчання на винищувачах F-16. Однак, як повідомляє CNN, Сполучені Штати наразі ще не затвердили фінального плану навчання українських пілотів, які мають розпочатись цього місяця, але європейські чиновники досі не узгодили всі подробиці цього плану.

«США все ще повинні схвалити передачу спеціального обладнання та матеріалів для F-16, включаючи симулятори польотів та навчальні посібники. Але офіційні особи повідомили CNN, що адміністрація Байдена ще не отримала остаточного плану навчання від європейців, а це означає, що США поки нема чого підписувати», — пояснили у виданні.

Також досі неясно, які саме країни нададуть свої F-16 для навчання. Передача літаків Україні потребуватиме окремого дозволу США.