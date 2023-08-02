загроза голоду

Кремль нарощує застосування сили, щоб перешкодити Україні експортувати зерно.

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Про це повідомляє Reuters.

«Ціни на пшеницю на Чиказький біржі підскочили на 4% після атаки в середу, і зросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів», — пише агентство.

Агентство посилається на «джерело в промисловості», яке підтвердило, що в порту Ізмаїла рівень шкоди серйозний».

«Цей порт розташований через річку від Румунії, члена НАТО. Він є основним альтернативним маршрутом з України для експорту зерна. Відео, опубліковане українською владою, показує, як пожежники на сходах борються із величезним вогнем. Декілька великих будівель лежали в руїнах, а принаймні з двох зруйнованих сховищ висипалося зерно» — йдеться у публікації.

Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль «збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України», пише Reuters.

Зазначається, що порт на Дунаї завдяки члену НАТО Румунії служив основним альтернативним маршрутом з України для експорту зерна з того часу, як Росія відновила фактичну блокаду чорноморських портів України в середині липня.

Але Росія невпинно атакує українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру протягом більше двох тижнів після відмови продовжити угоду, яка зняла блокаду українських портів під час війни минулого року.

Своєю чергою, фермери в Україні також вже відчувають вплив. Один із землевласників у Черкаській області повідомив, що через обстріл прямим наслідком для його ферми є те, що вони тепер не зможуть доставити до місця призначення 700 тонн контрактного ячменю, який повинні були відправити в день обстрілу.

Агентство також пише, що наприкінці липня російські безпілотники завдали ударів по дунайських портах України, знищивши зерновий склад. Українські офіційні особи заявили, що Москва завдала удару по 26 портових спорудах, п'яти цивільних суднах і 180 000 тонн зерна за дев'ять днів страйків з моменту виходу з зернової угоди.