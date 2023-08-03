Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС оголосили підозри

АВІАТРОЩА

Пʼять посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали підозру у справі про авіакатастрофу в Броварах, у якій у січні 2023 року загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільник Денис Монастирський.

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Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів та службову недбалість, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Зокрема, працівників Управління авіації ДСНС і спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Також підозру у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків, оголошено начальнику служби безпеки польотів цього загону. яка призвела до тяжких наслідків.

Слідством було встановлено, що посадовці порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Під час досудового розслідування розшифрували дані бортових самописців та похвилинно відновили день авіакатастрофи.

«Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов», — наголошують в Офісі Генпрокурора.

Також повідомляється, що внаслідок складних погодних умов екіпаж гелікоптера був змушений виконувати політ на гранично низькій висоті — меншій, аніж висота будівель на маршруті руху:

«Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, внаслідок відсутності необхідних навичок».

У їх числі — начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України м. Ніжин Чернігівської області.

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.