Що насправді стало причиною дипломатичного скандалу між Україною та Польщею

«невдячні» українці

Упродовж останніх днів відносини між Польщею та Україною дещо погіршились. Поштовхом до цього стала заява представника адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача про начебто «невдячність» українців. Після обміну викликами послів дипломатичний скандал лише посилився, а в МЗС Польщі назвали відносини між країнами не найліпшими.

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Емоціям варто охолонути

Щоби якось урегулювати ситуацію, президент України Володимир Зеленський звернувся зі словами вдячності кожному народу, який допомагає. Зокрема, і Польщі, яка разом із Україною «стала справжнім щитом Європи — від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може».

«Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода і благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом — понад усе», — додав Зеленський.

Наступного ж дня МЗС Польщі на своїй сторінці у твіттер повідомило , що Варшава «хоче добрих відносин з Україною» і вони мають «ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів».

«Між партнерами слід уникати слів і дій, які шкодять добрим відносинам. Польща очікує, що Україна буде готова взяти до уваги нашу позицію щодо, зокрема, захисту польського сільського господарства, а також інших питань», — додали в міністерстві.

Аналізуючи ситуацію, Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України (2014–2019), вважає, що в цій історії не може бути правих або винних, а з’ясовування стосунків лише шкодить обом країнам:

— Тут немає правих. Я вважаю, що й поляки не можуть допускати таких висловлювань, які, як вони розуміють, ображають нас. І ми не маємо реагувати офіційно. Ми можемо реагувати жорстко, можемо щиро, емоційно, але для чого тягати послів і показувати, що ми реагуємо як начебто на недружній акт стосовно нас. А потім поляки продовжують цю історію накручувати. І я не розумію, для чого це.

На думку колишнього міністра закордонних справ України (2007–2009) Володимира Огризка, Польща була і є нашим головним партнером і союзником. Сам скандал він називає «прикрим випадком»:

— Мені здається, що тут трошечки вийшов за межу своїх повноважень керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента Марчин Пшидач, який не уповноважений робити заяви такого характеру. Якщо в нього є якісь зауваження, пропозиції і ідеї, то є купа можливостей дипломатичного характеру. І він про це як людина, яка займається міжнародними справами, я думаю, дуже поінформований.

Дипломат зазначає, що українці вдячні всім країнам, які допомагають у боротьбі з Росією, але так само й поляки мають бути вдячними нам у стримуванні російської агресії, яка також загрожує і польським землям:

— Тому, я думаю, що це непорозуміння, а саме так я би його трактував, треба швидше завершити. Президент Зеленський зробив правильну й адекватну заяву в цьому плані, що це не повинно жодним чином впливати на наші двосторонні відносини з Польщею. Тому таку ж заяву, мені здається, мав би зараз зробити і президент Дуда для того, щоб тема була закрита.

Камінь спотикання — українське зерно

Висловлювання Пшедача про недостатню вдячність українців прозвучало на тлі розмов про подальше блокування експорту українського зерна через Польщу. Чиновник мав на увазі те, що його країна не поступиться національними інтересами заради іншої, а Україна мала би більше цінувати ту підтримку, яку надає їй Варшава.

Тема зерна вже давно є каменем спотикання в українсько-польських відносинах. Є думка, що зараз польські політики використовують, бо наближаються чергові парламентські вибори. Вони мають відбутися в жовтні цього року. Захист місцевих фермерів, які жаліються на втрати прибутків через українське зерно, додає політичних балів перед виборами.

Але проблема з транзитом агропродукції не є лише українською, вважає Клімкін:

— Наше зерно, яке йшло через Польщу, мало опинитися в портах і далі відправлятися до країн Африки. І це фактично транзитний підхід. Насправді значна частина зерна була куплена й осіла на території Польщі та інших країн. Як це відбулося? Це ж питання не тільки українське. Навіть якщо хтось із української сторони продавав це зерно, хтось же його купував серед поляків. І це ж історія спільна, і не потрібно тут комусь удавати, що хтось там винний, а хтось ні.

Огризко погоджується з тим, що махінації з українським зерном на польському ринку почали завдавати шкоди інтересам польських фермерів. Та замість звинувачувати одне одного та перекривати можливість транзиту українського збіжжя, сторони мають сісти за стіл переговорів:

— Те, що тема зерна є болючою серед поляків, як і для кількох інших країн Європейського Союзу, це очевидно. І це справді є темою для обговорення. Але питання в тому, у якій формі це обговорення відбувається. І якщо ми хочемо говорити справді про стратегічне партнерство і взаємодію, то ми мусимо сідати за круглий стіл у Польщі чи Україні та спокійно про це говорити. От тоді ми знаходимо нормальний спосіб вирішення питання.

Без Росії не минулося

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що джерелом проблеми є цілеспрямоване руйнування Росією традиційного каналу збуту українського збіжжя.

Огризко погоджується із цим твердженням і каже, що Польщі та Україні важливо не попастися на московські провокації:

— Очевидно, що Росія буде робити все, щоб Україна була позбавлена можливості продавати своє зерно за кордон. Тому що вони розуміють, які це доходи. І очевидно, що перекриття для нас зернового коридору та можливості працювати на світовому ринку — це мрія Москви. Тут нам просто не потрібно попасти в цю розставлену московитами пастку, коли українці й поляки будуть між собою сваритися. Кращого подарунку Кремлю важко десь пошукати.

Росія працює з тими, хто більше підпадає під вплив російської пропаганди. І зараз у польських соціальних мережах абсолютно свідомо запускають та підтримують фейкові акаунти, із яких РФ розносить свою пропаганду, говорить Клімкін:

— І ми маємо протидіяти цьому, бити у відповідь. Тобто в нас має бути проактивна позиція, а не говорити, що там Росія задіяна чи не задіяна. Зараз якраз активна позиція дуже важлива.