Евакуація поранених і покази в Парижі: інтерв’ю з дизайнеркою та парамедикинею Юлією «Кубою»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Юлія Сідорова потрапила на фронт двічі — 2014 та 2022 року. Поки була перерва між службою, вона встигла вивчитися на дизайнерку одягу. Українській редакції RFI Юлія «Куба» розповіла про нюанси роботи парамедикині на «нулі», жіночу форму в ЗСУ та свій досвід створення благодійної колекції одягу на фронті.

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У жовтні 2014 року Юлія пішла добровільно в медичну службу «Госпітальєри», щоби рятувати бійців у найзапекліших точках фронту. Прослужила у війську до 2019 року, а далі вчилася на дизайнерку одягу і встигла взяти участь в Ukrainian Fashion Week. З травня 2022 року Юлія знову повернулася на фронт евакуювати поранених бійців на Харківщині. Спочатку вона була у складі підрозділу «Кракен», а з осені й донині — 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

— Як ви зустріли повномасштабне вторгнення Росії?

— У цей момент я була в Києві. На той період у мене були стосунки, але якраз війна нас розділила, тому що я вирішила йти воювати, а він був проти того.

Це не було одразу — йти на війну. На початку вторгнення мені подзвонила подруга з «Госпітальєрів». І 25-го ми створили штаб швидкого реагування «Жіночий ветеранський рух», де почали займатися постачанням для Збройних сил України.

Допомагали територіальній обороні, перенаправляли гуманітарну допомогу для цивільних людей. Інколи розвозили їжу та речі прямо по підвалах у Києві, коли місто, можна сказати, що було в оточенні.

— Ви були на фронті з 2014 року, ще з часів АТО та ООС. Чи чекали повномасштабної війни?

— Це стало несподіванкою. Я повномасштабне вторгнення очікувала з 2014 року, мабуть. Але на період, коли це сталося, то я вже думала, що цього не буде. Хоча десь з 2014-го і навіть по 2017 рік я стовідсотково готувалась до повномасштабного вторгнення. Але потім подумала, що, скоріш за все, це буде типу ракова пухлина на території країни, яка не дає повноцінно розвиватися нашій державі.

Юлія Сідорова «Куба» © Юлія «Куба» / facebook

— Можете порівняти свою роботу з евакуації поранених з 2014 року та від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році?

— Сама робота з пораненими в принципі не змінилася, тому що є протокол надання допомоги. І він може змінюватися відповідно до нових винаходів у медицині. Але самі поранення особливо не змінюються.

Змінилася кількість поранених. Змінилося те, що тепер частіше потрапляєш у ситуації, небезпечні для життя. Нині зовсім інша інтенсивність ведення бойових дій, інші калібри. Дуже часто потрапляєш у ситуацію, коли думаєш, що ти не зможеш виїхати звідти і залишитися в живих.

Війна зовсім інша, ризиків значно більше. І плюс найгірше, коли ти розумієш, що через театр бойових дій просто неможливо приїхати туди, де знаходиться поранений. І от під час повномасштабної війни все частіше стали зустрічатися такі випадки. Для мене це найгірше.

— Що для вас є найважчим у роботі?

— Усі ці роки, коли я долучена до евакуації поранених військових, для мене найважче — втрачати людей, які особисто для мене мають якесь значення.

80 відсотків людей, які до мене потрапляли як поранені, — це люди, яких я бачила один раз у житті. Це для мене не так складно, їм просто треба надати допомогу. А є певні важливі для тебе люди, які під час цієї війни можуть знаходитися на інших ділянках фронту. І коли ти дізнаєшся про їхню загибель, то це дуже важко.

Юлія Сідорова «Куба» © Юлія «Куба» / facebook

— У 2019 році ви знову зайнялись дизайном одягу. Чому вирішили повернутись до цієї сфери?

— Тоді я відчувала певне емоційне вигорання, просто психологічно вже не витягувала. Я взагалі сподівалася, що ніколи в моєму житті більше не буде потреби йти на фронт.

Раніше я займалася дизайном, створювала сценічний одяг. Але коли повернулася з фронту, то вирішила вже навчатися професійно. Станіслав Бітус був моїм вчителем, а зараз він мій партнер по бренду одягу. Навіть встигла перед повномасштабним вторгненням, 6 лютого, зробити перший показ колекції мого бренду СubaBuba на Ukrainian Fashion Week.

— З початку великої війни все частіше говорять про потребу жіночої військової форми. Уже навіть представлено кілька концептів. Наскільки це важливо?

—У нас досі в Збройних силах України немає жіночої форми. І як би там чоловіки деякі не насміхалися з цього питання, але фізіологія жіночого тіла відрізняється від чоловічого. Якщо ми говоримо про реальні бойові дії, де має бути комфорт максимальний, звісно, жінкам не дуже комфортно в чоловічій формі.

Залежно від розміру грудей, об’єму стегон і так далі. Там різна посадка штанів. Різна висота вбудованих наколінників, тому що в чоловіків завжди коротші ноги, ніж у жінок. Це просто фізіологія.

Коли почалася повномасштабна війна, то частину мого обладнання перевезли в наш штаб. Ми там створили мініцех. І, зокрема, шиємо військову жіночу форму. Висилаємо на фронт її безкоштовно, але єдина умова, що нам важливі відгуки, щоб ми коригували певні моменти. І намагаємось цю форму запропонувати в Міністерстві оборони.

Бренд By VTRNK © VTRNK

— 13 квітня 2023 року в Парижі відбулась презентація благодійної колекції вашого одягу Fire of Liberty в Культурному центрі України у Франції. Розкажіть детальніше про цей показ. Який одяг був представлений?

— Колекція — це такий образ жінки-воїтельки, але не мілітарі-стиль зовсім. Ми поєднували українські традиції та символи. Тобто там бавовна представлена, образи лелеки, вогню.

Ми поєднали образ української воїтельки з минулого і взяли як факт те, що зараз в Україні йде війна. І при цьому всьому були якісь футуристичні моменти, які говорять про наше майбутнє.

За рахунок таких показів в Європі, узагалі створення цього одягу, хочеться просувати все українське, щоб за кордоном знали про Україну не тільки як про країну, у якій є війна. Щоб увесь світ розумів, які ми є насправді, дізналися про нашу культуру та духовність.

Образ з колекції Fire of Liberty © Юлія «Куба» / facebook

— Чи народжуються ідеї образів одягу під час виконання завдань на «нулі»?

— Усе те, що я малювала, я малювала на фронті, між якимись бойовими виїздами. Або навіть на чергування брала з собою альбом. І отак от створювала образи.

Мій партнер був у Києві в той час, були постійно на контакті і було якесь таке повне взаєморозуміння. Я малювала все на війні, відправляла онлайн — і ми обговорювали. Іноді доходило до того, що однакові ідеї ми малювали в один день і скидали одне одному. Тобто це було все максимально дистанційно. Якщо чесно, здивована, що це все вийшло зробити у фіналі.

Образ з колекції Fire of Liberty © Юлія «Куба» / facebook

— Чи будуєте плани на майбутнє? Якщо так, то які?

— Якби я повернулася з війни, ось була б перемога, то займалася б одягом. Будемо розробляти щось нове. Уже створили колекцію одягу. Можливо, подумаємо про аксесуари чи взуття. Щоб із показами українського бренду їздити по всьому світу. Хотілось би більше займатися творчістю.