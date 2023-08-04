Наслідки війни

Моніторинг Чорного моря: після підриву Каховської ГЕС в Одеській затоці розквіт ракоподібних

Аквалангіст Інституту морської біології НАН Олександр Куракін виявив в акваторії Одеси гігантську рапану, раків-відлюдників, бичків, червонокнижних морських коників та навіть мармурових крабів. Останні, за словами фахівця, уперше за двадцять років масово повернулися до Чорного моря.

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В Одеську затоку повернулися мармурові краби.
В Одеську затоку повернулися мармурові краби. © Олександр Куракін / Facebook
Автор тексту: Надія Бондаренко
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За інформацією місцевого видання «Думська», Олександр Куракін досліджував Одеську затоку на прохання прокуратури в межах кримінального провадження щодо оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС.
В Одеську затоку повернулися мармурові краби.
В Одеську затоку повернулися мармурові краби. © Олександр Куракін / Facebook

Це було перше занурення вчених із Інституту морської біології НАН від початку повномасштабного вторгнення РФ в районі мисів Північний Одеський, а також Малий та Великий Фонтан. У кожній із цих локацій фахівці відібрали проби морської води та донних морських організмів. Олександр Куракін зазначив:

— На власні очі бачив усі види крабів, які водяться в наших водах, але, що найдивовижніше, напевно, уперше за років двадцять у масовій кількості виявлений мармуровий краб. Цей вид зустрічався до початку масштабного гідробудівництва на одеському узбережжі, але потім він практично зник. Також активізувалися раки-відлюдники. Бачив значну кількість червонокнижних морських коників. А ось морських голок практично немає. Мабуть, ці види серйозно постраждали від опріснення. Усі види бичків — на місці, але здебільшого представлені особинами невеликих розмірів, що не характерно для цієї пори року. Очевидно, їм не дуже комфортно.

В Одеській затоці виявили червонокнижних морських коників.
В Одеській затоці виявили червонокнижних морських коників. © Олександр Куракін / Facebook

За його словами, в Одеській затоці наразі значно скоротилися залишки очерету, який заполонив узбережжя після вибуху на Каховській ГЕС. 

Одеське узбережжя після підриву Каховської ГЕС.
Одеське узбережжя після підриву Каховської ГЕС. © Олександр Куракін / Facebook

За даними видання, унаслідок теракту майже не постраждали колонії мідій, розташовані на глибині понад три метри. А ось молюски на рівні 1–1,5 метри, де було сильне опріснення, загинули.

Одеське узбережжя після підриву Каховської ГЕС.
Одеське узбережжя після підриву Каховської ГЕС. © Олександр Куракін / Facebook

«Чудово почувається і рапана, яка стала практично гігантом. Значна її кількість завбільшки із кулак — тут відіграв роль той фактор, що після початку бойових дій її вилов практично припинився. Безпосереднім результатом наслідків підриву ГЕС став і розквіт ракоподібних — сьогодні на одеському узбережжі збільшилися популяції креветки, яку в народі називають рачкою», — пишуть журналісти.

Одеське узбережжя після підриву Каховської ГЕС.
Одеське узбережжя після підриву Каховської ГЕС. © Олександр Куракін / Facebook

Завідувач лабораторії прикладної гідроекології Інституту морської біології НАН Сергій Хуторний зауважив, що під час війни та пандемії COVID-19 на одеських пляжах стало значно менше відпочивальників, що позитивно вплинуло на кількість та різноманіття морських мешканців:

— Яскравий приклад — рак-відлюдник або діоген. Він оселяється в порожніх черепашках, які використовує як дім і тягає за собою дуже близько до берега. Коли тих, хто купається, багато, його просто механічно витоптують. А зараз антропогенний фактор зведений до мінімуму. Те ж саме з рапаною. Раніше її просто вибирали майже в промислових масштабах навіть звичайні відпочивальники, а зараз — нікому. 

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