Надій небагато: чого очікувати від саміту в Саудівській Аравії щодо миру в Україні

нова мирна ініціатива

Саудівська Аравія 5–6 серпня прийматиме саміт щодо досягнення миру в Україні. На захід запрошено понад 30 держав, зокрема США, країни ЄС, а також Китай, Індію, Бразилію, Єгипет, Мексику, Чилі, Замбію та Індонезію. Представники країн мають обговорити план Президента України Володимира Зеленського зі встановлення миру. Росію на саміт не кликали.

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Що відомо про саміт

Першим про саміт із покликанням на дипломатів повідомило видання The Wall Street Journal( WSJ ). За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року. Під час цього заходу лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту. Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти провести переговори між Росією і Україною на користь Києва.

Україна намагатиметься переконати країни, що розвиваються, підтримати мирний план президента Зеленського. Згідно з ним, будь-які переговори можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих Росією територій та виведення російських військ.

Ось деталі плану:

Ядерна, продовольча та енергетична безпека;

Звільнення всіх полонених та жителів України, вивезених на російську територію;

Відновлення територіальної цілісності України;

Виведення російських військ та припинення бойових дій;

Відновлення справедливості;

Протидія екоциду;

Недопущення ескалації;

Фіксація закінчення війни.

Як заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, саміт важливий для того, щоб лідери запрошених країн почули Україну:

— Щодо переговорів, які відбуватимуть у Саудівській Аравії, важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною. Про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру. Про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет.

Речник Держдепу Метью Міллер AP - Nathan Howard

У Саудівської Аравії свій інтерес

Як кажуть західні дипломати, на яких посилається WSJ, Саудівську Аравію обрали для саміту не випадково. Західні країни сподівалися, що це допоможе залучити до обговорення Китай, який має хороші відносини з Ер-Ріядом, та більше офіційних осіб із Глобального Півдня. Також йдеться про спроби відштовхнути ці країни від Москви.

Проте чи вдасться досягти цієї мети на саміті? Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що навряд чи. За його словами, Саудівська Аравія має тут свій інтерес:

— Ер-Ріяд зацікавлений у вирішенні українського питання задля посилення власної суб’єктності. Справа в тому, що принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман здійснює потужну модернізацію своєї країни і хоче бачити її як одну з провідних країн світу, яка є рівноправною у відносинах із Заходом. Для того щоби посилити цю суб’єктність, йому необхідний великий зовнішньополітичний успіх. Україна наразі є суб’єктною країною, до якої прикута увага всього світу. Тому такий саміт посилює суб’єктність Саудівської Аравії та створює передумови для подальших переговорів із Заходом.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман AP

Крім того, зауважує експерт, країни Глобального Півдня, зокрема Індія та Бразилія, зацікавлені в зміні світових правил гри:

— Наявний світовий порядок утворився за результатами Другої світової. І ці країни він не влаштовує. І це також для них мотив брати участь у цих обговореннях. Якщо вони не залучені до них, отже, знову опиняються за бортом. І їх не будуть залучати до вирішення глобальних питань. Це ключовий мотив.

Тому, як каже експерт, саміт у Саудівській Аравії — це не питання відновлення миру в Україні, а питання нового політичного світового ладу:

— І всі ці ініціативи, які звучать від Африки, Китаю чи Бразилії, це саме спроба цих країн наодинці вискочити у «вищу лігу». А тут з’явився цікавий формат, де вони можуть вискочити всі разом. Або як і не всі, то хоча б посилити позиції декількох країн, які тягтимуть за собою своїх сателітів. Але для нас це все одно добре, якщо по дорозі до досягнення інтересів цих країн, можна буде досягти миру в Україні. І нам потрібно говорити про нашу ситуацію, нам потрібно говорити з усіма, крім росіян.

З ним погоджується і політолог Володимир Фесенко. Експерт каже, що формування нового міжнародного порядку, нової архітектури глобальної безпеки та посилення співпраці з Глобальним Півднем, є однією із цілей таких зустрічей:

— Вони потрібні саме для того, щоб зістикувати позиції, переконувати ті країни, які ще, можливо, не готові повною мірою сприйняти саме нашу позицію в тому, що ми можемо діяти спільно. І це зміцнення, звичайно, наших позицій у регіоні Глобального Півдня.

Очікування від саміту

У США одразу зазначили, що не очікують «відчутних результатів» від майбутніх переговорів у Саудівській Аравії. Як повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, переговори в Джидді є радше продовженням процесу поширення формули миру, яку запропонував Зеленський, і пошуку способів її реалізувати та рухатися далі. Він додав, що це будуть не мирні переговори і не переговори про припинення війни:

— Частково ціль тут полягає в тому, щоби більшу частину міжнародної спільноти ознайомити з формулою миру президента Зеленського та спробувати заручитися певною підтримкою для цього руху вперед.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі AP - Evan Vucci

Володимир Фесенко вважає, що на саміті учасники мають зістикувати формулу миру Зеленського та інші мирні ініціативи:

— Не йдеться зараз про перемови про завершення війни. Йдеться про просування міжнародної позиції України, про те, як треба і як можна завершити цю війну, яким може бути справедливий мир. Тобто мета зустрічі в Саудівській Аравії та майбутнього саміту миру — саме в просуванні, у закріпленні української позиції. А також у її зістикуванні з миротворчими ініціативами різних країн Глобального Півдня.

Ігор Семиволос також не плекає надій, що цей саміт допоможе досягти миру в Україні. За його словами, це радше процес, у якому позиції різних учасників саміту можуть зближатися, але навряд чи вони повністю пристануть до українського плану:

— Це консультаційний процес, узгодження позицій, процес торгів та взаємодії. Це речі, які не дають очевидного результату. Це не переговори з ворогом за укладання миру чи капітуляцію. Та важливо, наскільки кожна сторона буде готова побачити в цьому свій інтерес та долучитися до вирішення проблеми. Якщо вони його побачать, то будуть далі рухатися в напрямку допомоги Україні. Це може бути доволі результативно. Але не варто сприймати участь деяких країн у цьому саміті як прорив та серйозну зміну їх позицій. Вони в будь-який момент можуть повернутися до нас спиною, і на цьому все закінчиться.