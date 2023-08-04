Падіння гелікоптера у Броварах: під варту взяли високопосадовця ДСНС

АВІАТРОЩА

Сьогодні Печерський суд Києва обирає запобіжні заходи п'ятьом посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуації України у справі про загибель керівництва МВС у Броварах. Чотирьом із них уже призначили тримання під вартою.

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Серед тих, кого відправили за ґрати принаймні на найближчі два місяці, начальник Управління авіаційного пошуку та рятування Іван Коробка, передає із зали суду Суспільне. Напередодні йому та ще чотирьом посадовцям повідомили про підозру в порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, яке призвело до загибелі людей, а також у службовій недбалості.

Іван Коробка © ДСНС України

Сторона обвинувачення спирається на дані слідства. Вони свідчать, що політ делегації МВС мали перенести через несприятливу погоду, але не зробили цього. Окрім того, зауважують, що гелікоптер не був призначений для таких польотів, а його екіпаж не мав відповідних допусків та сертифікатів.

Трагедія у Броварах AP - Daniel Cole

Сам Іван Коробка з рішенням суду не згодний, адже, як пояснює, у своїх діях спирався тільки на «керівні документи».

«Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, унаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів у складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна», — сказав Коробка в коментарі «Суспільному».

Іван Коробка у суді © Суспільне

Апеляцію його адвокати можуть подати після 1 вересня.

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Трагедія у Броварах сталася 18 січня цього року. Унаслідок падіння гелікоптера в спальному районі міста загинули 14 людей, серед яких одна дитина. Також загинули тодішній міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович. Ще 25 людей, зокрема 11 дітей, зазнали поранень.