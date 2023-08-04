Росіяни посилюють атаки на сході та будують бетонні укріплення на Запоріжжі

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Інтенсивність російських обстрілів зросла на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. А біля Мелітополя та Бердянська окупаційні війська зводять бетоновані інженерні укріплення.

Український військовослужбовець веде вогонь з гармати Д-30 по російських позиціях

Реклама Читати продовження

Про це у своєму телеграмі повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр.

«Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої», — написала вона.

Маляр зауважила, що саме східний фронт нині є пріоритетним, саме там знаходяться стратегічні напрямки їхнього наступу.

Український поліцейський спецпідрозділу міліції падає, коли стріляє з гармати Д-30 по російських позиціях на передовій, біля Кремінної Луганської області, Україна, п'ятниця, 7 липня 2023 р. AP - LIBKOS

За словами заступниці міністра оборони, російські війська намагаються повернути собі ті території, які були звільнені від них торік восени.

«На Бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує - ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції», — пояснила Маляр.

Українські військові ведуть вогонь із хорватської 128-мм реактивної системи залпового вогню RAK-SA-12 по російських позиціях на лінії фронту поблизу Бахмута в Донецькій області, Україна AP - Roman Chop

Разом з тим, зазначила вона, на Мелітопольському та Бердянському напрямках продовжують наступ сили ЗСУ. Ситуація ускладнюється тим, що росіяни захищені бетоновані інженерні укріплення.