Росіяни посилюють атаки на сході та будують бетонні укріплення на Запоріжжі
Інтенсивність російських обстрілів зросла на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. А біля Мелітополя та Бердянська окупаційні війська зводять бетоновані інженерні укріплення.
Опубліковано:
Про це у своєму телеграмі повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр.
«Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої», — написала вона.
Маляр зауважила, що саме східний фронт нині є пріоритетним, саме там знаходяться стратегічні напрямки їхнього наступу.
За словами заступниці міністра оборони, російські війська намагаються повернути собі ті території, які були звільнені від них торік восени.
«На Бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує - ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції», — пояснила Маляр.
Разом з тим, зазначила вона, на Мелітопольському та Бердянському напрямках продовжують наступ сили ЗСУ. Ситуація ускладнюється тим, що росіяни захищені бетоновані інженерні укріплення.