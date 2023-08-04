Стартували переговори України та США щодо надання гарантій безпеки

Це передбачає спільна декларація, яка була підписана в липні країнами Великої сімки, а також ще десятьма державами, які вирішили долучитися.

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Про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у галузі безпеки повідомили в Держдепі США.

«Представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов’язань у сфері безпеки між двома країнами. Наші двосторонні зобов’язання щодо безпеки будуть зосереджені на забезпеченні України стійкими силами, здатними захистити її зараз і стримувати російську агресію в майбутньому, підтримці та підвищенні ефективності та прозорості оборонних інституцій і промисловості України, а також зміцненні порядку денного реформ, які сприятимуть належному управлінню, необхідному для втілення євроатлантичних прагнень», — йдеться в повідомленні.

М113 США для України © Мінобоорони США

Зазначають, що підписана країнами G7 Декларація, яка передбачає ці переговори, має на меті формалізувати постійну підтримку України з боку США: «Оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до євроатлантичної інтеграції».

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Також у Державному департаменті США пояснили, на чому саме буде сконцентрована найбільше увага. Зокрема, це забезпечення України стійкими силами, які здатні захистити її зараз та протистояти ймовірній агресії РФ у майбутньому. А також розвиток оборонної промисловості та реформування, необхідного для розбудови євроатлантичних відносин.

«Символічно, що саме США — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», — написав після початку переговорів глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який очолив українську делегацію.