Атака на російській танкер біля Кримського мосту: що сталося

ЗАГАДКОВА АТАКА

Увечері 4 серпня поблизу Кримського мосту пролунали потужні вибухи. Спочатку окупаційна влада Криму заявила про загрозу атаки на міст і перекрила рух по ньому. Пізніше стало відомо, що пошкоджено російський танкер–хімовоз «SIG».

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Як повідомляють росЗМІ, атакований морським дроном танкер отримав пробоїну в районі моторного відсіку та машинного відділення, однак загрози затоплення судна немає. Утім, танкер наразі не може самостійно переміщатися.

Російські телеграм-канали демонструють фото з рубки пошкодженого танкера © Російські телеграм-канали

У ЗМІ також з'явився запис нібито переговорів моряків судна SIG, на якому екіпаж стверджує, що танкер на плаву, але переміщатися не може. Згодом стало відомо, що їм на допомогу відправилася група рятувальників із Новоросійська. Сам екіпаж майже не постраждав, проте, за наявними даними, у моряків є незначні травми від розбитого скла.

Представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов заявив, що танкер було атаковано морськими дронами. Також він зазначив, що судно йшло від берегів Сирії, куди «доставляло нафтопродукти для потреб російського угрупування».

Росія одразу звинуватила в атаці ЗСУ. В деяких вітчизняних ЗМІ також з'явилися повідомлення про те, що підрив танкера був спецоперацією служби безпеки України т Військово-морських сил.

Пізніше голова СБУ Василь Малюк, заявив, що:

«Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того — такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними».