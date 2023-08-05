Кримські татари продовжують мирний спротив — журналіст і правозахисник Антон Наумлюк

ПОПРИ ОКУПАЦІЮ

Головний редактор українського медіа-проєкту «Ґрати» Антон Наумлюк — російський журналіст і правозахисник, який активно висвітлює випадки порушення прав людини в окупованому Криму під час облав на кримських татар та на засіданнях суду над представниками корінного народу. Які зараз настрої в Криму та що сьогодні відбувається на півострові, Антон Наумлюк розповів в інтерв'ю журналістці RFI Олені Поляковській.

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— Населення Криму дуже по-різному реагує на повномасштабне вторгнення і його наслідки, — каже Антон Наумлюк.

Він зазначає, що з моменту окупації на півострів переселилося багато росіян. Ймовірний наступ ЗСУ та перенесення бойових дій на Крим їх лякає. Так само як і заяви українських представників влади, що після звільнення Криму, росіяни будуть змушені покинути півострів.

— При цьому, залишається одна група населення, у якої не те щоб нічого не змінилося, але скоріше умови їхнього життя в Криму стали ще жорсткішими — це кримські татари, які монолітно були нелояльні російській владі, зазнавали регулярних і дуже масштабних репресій. І загалом ця ж політика триває зараз, тільки вона ще більше посилилася, — зауважує Наумлюк.

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За його словами, з боку російських правоохронців у Криму наразі спостерігається посилення жорсткості взагалі до будь-якого публічного прояву нелояльності:

— Якщо раніше слова кримських татар у соціальних мережах чи незалежних ЗМІ, заяви міжнародних правозахисних організацій спускалися на гальмах і якихось серйозних наслідків не було, то тепер відстежують буквально всі соцмережі, і це викликає миттєву реакцію з боку силовиків. Достатньо кількох днів, щоб до тебе прийшли з обшуком. Раніше на соцмережі не звертали уваги, бо основна лінія переслідування була політична нелояльність. Тепер приводом може стати буквально все.

Обшуки у с. Зарічне під Алаштою, 10 вересня 2919 р. © Кримська солідарність

Журналіст зазначає, що наразі у російської плоції та ФСБ у Криму не вистачає рук, аби підтримувати той темп переслідування корінного народу, який був до повномасштабного вторгнення. Навесні минулого року співробтіники кримського відділу ФСБ почали працювати у захоплених містах півдня материкової України. Навіть у судах, де вони повинні були виступати свідками, зачитували лише їх письмові свідчення з припискою, що вони беруть участь у бойових діях і тому не можуть бути присутніми на суді.

— Я маю на увазі великі кримінальні справи, в яких фігурують десятки кримських татар, що переслідуються, — думаю, що просто банально не вистачає рук. А ось у маленьких адміністративних справах активності набагато більше. З іншого боку, інформаційний простір справді змінився, і до нас ці новини доходять або з великим запізненням, або губляться у великій купі військової інформації, — каже Антон Наумлюк.

Він зазначає, що підрахувати, скільки кримських татар зараз проживає на півострові, важко. Втім, після оголошення Росією мобілізації восени минулого року, виїхала доволі значна їх частина.

— Це я спостерігав особисто, перебуваючи у Польщі, а саме через цю країну люди вибиралися цілими сім'ями, — розповідає журналіст. — У багатьох кримськотатарських сімей виникла проблема: їх не впускали прикордонники інших країн, бо у дітей були лише російські документи. А причина була проста — ці діти народилися вже після окупації, і вони часто не мали українських документів. Такі сім'ї не пропускали, наприклад, до Грузії, і тоді вони зверталися до консульських служб у Туреччині чи тій же Польщі, щоб в оперативному порядку їм зробили документи для дітей. Ця деталь показує, скільки ця окупація триває і як вона вплинула на життя людей.

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У той же час, Наумлюк зауважує, що після анексії півострова була деяка кількість кримських татар, які пішли на співробітництво з окупаційною владою. Вони отримали якісь посади, але їхня діяльність швидко була засуджена спільнотою:

— У тюркському світі є термін «манкурт» — зрадник інтересів свого народу. Цим терміном кримські татари здебільшого називають людей, які пішли на співпрацю з російською владою і безпосередньо з ними взаємодіють, працюючи в органах влади. До 2018 року російська влада, здається, справді намагалася показати, що в Криму є лояльні кримські татари і на них можна спиратися, що це голос, який не чути на Заході. Це був такий наратив російської пропаганди, яка намагалася замінити представництво кримських татар і Меджлісу, на той час забороненого в Росії, і більшість його членів була змушена або залишити Крим, або причаїтися і замовкнути, або перейти на бік російської влади. Таких, якщо не помиляюся, на той момент набралося шестеро людей, серед них нинішній головний муфтій Криму.

Єдиною людиною, яка не боялася вголос висловлювала позицію кримських татар на півострові, був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.

Наріман Джелял під час судового засідання © КримSOS

— У підсумку для нього все закінчилося кримінальною справою, звинуваченням у диверсії — нібито він із братами Асаном та Азізом Ахтемовими підірвали газопровід біля села Перевальне — і реальним терміном. Кілька днів тому апеляція ухвалила йому вирок. Мені здається, зараз окупаційна влада на кримських татар вже не робить ставки, — зауважує Антон Наумлюк.

Втім, журналіст каже — не дивлячись ні на що, кримські татари продовжують свій мирний спротив. І хоч людей постійно затримують та штрафують, вони приїжджають на суди:

— Кримські татари приходять на кожне судове засідання своїх співвітчизників. Не було такого, щоб на судове засідання не приїхали бодай кілька десятків людей для того, щоб підтримати ув'язнених та їхні сім'ї, продемонструвати солідарність.

Асан Ахтемов, Наріман Джелял та Азіз Ахтемов © Укрінформ