Кирило Буданов: Ніхто не примусить український народ до миру

ОСНОВНІ ТЕЗИ

Керівник ГУР України Кирило Буданов дав нове інтерв'ю болгарському телеканалу bTV, в якому розповів про успіхи контрнаступу, зернову угоду та про те, чи є шанси примусити Україну до миру.

Реклама Читати продовження

Про російські атаки на цивільну та портову інфраструктуру

Армія РФ вчинила жахливі злочини в Україні, проте попри весь терор українців неможливо залякати, наголошує Буданов.

Атаки на портову інфраструктуру та зерносховища є ще одним свідченням злочинів РФ проти людства, вважає Кирило Буданов. Адже через скорочення експорту з України страждають насамперед найбідніші країни.

— Що стосується зерна, ми знову почнемо експортувати, подобається це Росії чи ні, — впевнений керівник ГУР.

Про контрнаступ

Контрнаступ іде непросто, наголошує Буданов, адже російська армія теж готувалася, наприклад, було побудовано доволі потужні оборонні споруди. Проте попри всі складнощі ЗСУ всі одно поступово просуваються вперед:

— Найголовніше, що наступ не припиняється, а триває. Як на мене, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже.

Окрім того Кирило Буданов упевнений, що українським військовим вдасться зберегти відвойовані у росіян території та продовжити впевнений рух уперед.

Про закінчення війни

— Особисто ми сподіваємося, що це (закінчення війни — ред.) станеться якомога швидше, але насправді лише Бог знає відповідь, — ухиляється від прямої відповіді на запитання про строки завершення бойових дій головний розвідник країни.

Водночас він упевнений, що, попри бажання деяких країн швидше покласти край війні навіть ціною поступок із боку України, ніхто не зможе примусити український народ до миру на невигідних умовах.

За бажання можна зробити багато кроків, які суттєво ускладнять нашу ситуацію, але ніхто не зможе примусити український народ, українське суспільство до миру, — впевнено говорить Кирило Буданов.

— Можуть бути створені штучні умови, за яких кількість жертв у нашій країні значно зросте. Тобто — зменшення кількості боєприпасів, зменшення підтримки економіки. Це суто технократичні речі, але вони не можуть зупинити людей.

Буданов наголосив на тому, що західному суспільству варто подумати над тим, що станеться, якщо Україна не зможе захистити свої кордони. Що тоді станеться з іншими країнами?

Насамкінець Кирило Буданов наголосив на тому, що Болгарія зробила великий внесок в обороноспроможність України:

— Ваша країна передала нам значну кількість зброї, але головне — збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів. Україна завжди пам’ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає ваша держава, ваше керівництво.