Контужений, відтяг її від охопленого вогнем танка: історія кохання військових Дмитра і Валентини

ІНТЕРВ'Ю RFI

Валентина Деньгіна та Дмитро Білошицький познайомилися під час служби ще до великої війни. Військові потрапили під ворожий обстріл і серйозно травмувалися. Однак попри війну і тривалу реабілітацію змогли створити сім’ю. Їхню історію служби, поранення та кохання Валентина Деньгіна розповіла в інтерв’ю українській редакції RFI.

Реклама Читати продовження

Валентині 21 рік, а Дмитру — 25. Обоє професійні військові.

Вона мріяла стати військовослужбовицею ще змалечку. Дівчина брала приклад зі свого батька, який служить у лавах ЗСУ з 2014 року:

— Узагалі я з першого класу хотіла стати медиком, і в мене так нічого не змінювалось. А в дев'ятому класі — це 2014 рік, почалася війна. У мене тато пішов добровольцем. І після цього я захотіла бути військовою, допомагати хлопцям.

Дівчина пішла навчатися до медичного коледжу, а 2020 року підписала контракт із 128 гірсько-штурмовою бригадою:

— Мені було важливо, щоб це була саме бойова бригада. Чомусь я дуже хотіла бути там, а не в госпіталі. Мене відмовляли у військкоматах і казали, щоб йшла в госпіталь. Але я впевнено казала, що хочу в бойову бригаду та їхати в ООС.

Валентина Деньгіна © Фото з особистого архіву

На той момент 19-річна Валентина після курсу молодого бійця вже через кілька місяців була в зоні проведення Операції об'єднаних сил під Маріуполем:

— Я була там дев'ять місяців. Згодом ми приїхали на ротацію, а вже через місяць почалася повномасштабна війна.

Під час служби Валентина познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком — Дмитром. Вони разом були на полігоні в Дніпрі, коли почалося російське вторгнення:

Валентина Деньгіна та Дмитро Білошицький © Фото з особистого архіву

— 23 лютого ми приїхали в Дніпро на полігон. Нам сказали, що якщо щось буде відбуватись, нас пришлють на підтримку. А 24-го вже були прильоти по наших казармах на полігоні, але тоді ніхто не постраждав.

27 лютого на дорозі в бік Мелітополя, під Токмаком, у танк, де була Валентина з Дмитром та їхні побратими, прилетів ворожий снаряд:

— Я сиділа на танку, де був мій теперішній чоловік. І наші танкісти побачили колону ворожих танків і почали їх обстрілювати. Пізніше ми продовжили свій рух, але в наш танк прилетів снаряд. Поруч сиділи ще троє хлопців. Вони загинули на місці, а мене вибуховою хвилею відкинуло на асфальт, а мого чоловіка — ще далі, аж на землю.

Дмитро був контужений, та все ж зміг відтягнути дівчину від танка, зупинити цивільну машину і доправити Валентину в лікарню. Там дівчина пробула 10 днів у комі:

— У мене була зламана ліва рука, тяжка черепно-мозкова травма, багато уламків черепа.... Коли я вийшла з коми, то дізнались, що в мене ще й таз зламаний. Через місяць я почала задихатися, тоді почались ускладнення з трахеєю.

Валентина Деньгіна та Дмитро Білошицький © Фото з особистого архіву

Загалом захисниця перенесла 15 операцій, пройшла реабілітацію і знову може дихати самостійно. Дмитро зробив коханій пропозицію просто в лікарні:

— Це був березень, місяць після нашої спільної травми. Я була в лікарні у Вінниці, а чоловіка саме виписали з лікарні в Берегово Закарпатської області. Він приїхав на три дні до мене і зробив мені пропозицію. Узагалі він зробив пропозицію раніше онлайн, у вайбері. А пізніше приїхав і зробив це вже офіційно з обручкою.

Пара не планувала дату весілля, адже на Валентину ще чекала операція на пошкодженій трахеї:

— Про таке ми навіть не задумувалися, усе спонтанно сталося. Коли я відносно нормально могла дихати, я просила своїх командирів, щоб вони відпустили Дмитра, аби ми просто розписались. Його відпустили, а в мене бабуся помирає в той день. І ми знову відклали. Офіційно ми розписались 19 липня 2022 року.

Валентина Деньгіна та Дмитро Білошицький © Фото з особистого архіву

Дмитра відпустили з фронту доглядати за своєю дружиною на Львівщині:

— На початку січня мені робили останню операцію на трахеї. Мені знову ламали грудну клітку, щоб добратись до неї. Мені потрібен був певний догляд. На той час у моєї мами діагностували рак, і вона вже не могла за мною доглядати. Їй самій потрібен був догляд. Тато теж служить. Він із початку великої війни пішов до військкомату. Його через досвід взяли як інструктора. Дмитро служив в армії майже шість років, а зараз допомагає мені й мамі.

Валентина каже, що не відкидає думки справити велике гучне весілля. Нині дівчина мріє, щоб закінчилась війна та повернувся її тато з фронту. А разом подружжя будує плани щодо дітей і власного житла.