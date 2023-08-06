Масована атака на Україну: сили ППО знищили 57 повітряних цілей

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Увечері 5 серпня та в ніч на 6 серпня російська армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

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Перша хвиля атаки відбулася ввечері 5 серпня: вибухи лунали на Хмельниччині, зокрема у Старокостянтинівській громаді, на Житомирщині та у Запоріжжі.

Як згодом повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, «вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні».

Наслідки обстрілу у Старокостянтинівській громаді © Телеграм-канал Старокостянтинів 24/7

Про постраждалих місцевих мешканців, травмованих або загиблих Хмельницька ОВА не повідомляє. Загалом Хмельниччина була атакована тричі: зокрема під удар потрапив і аеродром Старокостянтинова.

Пізніше у своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що серед цілей росіян було підприємство «Мотор Січ»:

«Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони».

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко також зазначив, що росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, проте без подробиць: «Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання».

Загалом у першій хвилі атаки увечері 5 серпня російська армія випустила по Україні 14 крилатих ракет «Калібр» та три ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» вдалося знищити (щодо кількості знищених «Кинджалів» інформацію не оприлюднюють).

У ніч на 6 серпня армія РФ запустила другу хвилю атаки: на цей раз використовували дрони, крилаті ракети «Калібр» та крилаті ракети Х-101/Х-555. ППО вдалося знищити всі 27 ударних БпЛА, 5 із 6 ракет «Калібр» та 13 із 20 крилатих ракет Х-101/Х555.

Російська армія загалом застосувала 70 дронів і ракет.

Також повітряні сили повідомили, що частина ракет була запущена з території Білорусі. Згодом представник ГУР Андрій Юсов заявив, що РФ могла імітувати пуски ракет із території Білорусі, щоби втягнути її у війну.