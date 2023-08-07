ЧЕРЕЗ ОБ'ЄКТИВ

«А на війні він фотографував зорі», — дружина загиблого військового показує світу його творчість

Краса, велич та крихкість природи закарбовані в кадрі. На спогад про свого чоловіка —Дениса Кривого — Галина Волгіна організувала виставку, випустила книгу з його роботами та проводить благодійний аукціон. Усі зібрані кошти спрямує на підтримку військового підрозділу, у складі якого митець боронив Україну.

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Виставка робіт фото-художника Дениса кривого
Виставка робіт фото-художника Дениса кривого © Колаж RFI
Автор тексту: Юлія Хижняк
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«Під ковдрою туману», «Урочище Протич. Острів Конвалій. Зима», «У передчутті грозового шуму» — це деякі з робіт українського фотохудожника Дениса Кривого, які нині представлені в експозиції  «Краса Бузького Гарду». Кожну картину для пам'ятної виставки обирала його дружина Галина Волгіна:

Денис Кривий
Денис Кривий © Особистий архів Галини Волгіної

— Це було натхнення. Просто думка прийшла, що треба щось зробити в його пам'ять, щоб пам'ятали. Я знаю точно для себе, що я не хочу, щоб забули про нього. Я ним дуже сильно пишалася завжди. І він був дуже талановитий. І дуже гарна людина. Я хочу, щоб тільки його знали, пам'ятали. Тому я вирішила зробити виставку.

Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду»
Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду» © Особистий архів Галини Волгіної

Галина розповідає, що стикнулася із багатьма труднощами і доклала багато зусиль, реалізуючи проєкт від задуму до готової експозиції:  

—  Я цим раніше не займалася. Я просто мама в декреті з двома дітками маленькими, і для мене це все дуже-дуже нове. Я дуже вдячна, що є багато підтримки людей, друзів, знайомих. Багато людей допомагають.

Краса, кохання та війна

Фотографією Денис захопився ще із часів студентства, розповідає Галина. У натхненого, талановитого, із тонким почуттям прекрасного третьокурсника-історика вона тоді й закохалася: 

— Ми познайомилися в університеті. Як тільки я вступила, я була на першому курсі. Не знаю, можливо, це навіть було кохання з першого погляду. Тому що ми познайомилися і одразу почали зустрічатися, а через три роки ми одружилися. І так разом прожили все життя.

Сама Галина вчилася на психолога. Але, каже, ні вона, ні її коханий за фахом не працювали жодного дня — усі сили спрямували на створення прекрасного. Він займався фотографією та дизайном, вона йому допомагала.

Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду»
Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду» © Особистий архів Галини Волгіної

Найбільшою пристрастю Дениса Кривого завжди була саме натуралістична фотографія. Його роботи публікувалися у National Geographic, були експоновані у багатьох містах України, а також зайняли місця в приватних колекціях у Європі, Північній Америці та Азії. Значна частина світлин зроблена саме в національному природному парку «Бузький Гард». Найвідоміші зображення чарівливого ландшафту цього парку, які передають велич природи, належать саме авторству Дениса. 

Бузький Гард — національний природний парк, розташований на річці Південний Буг. Свою назву отримав від козацької паланки Війська Запорозького, яка свого часу базувалася у місці злиття річок Великий Ташлик і Південний Буг. Офіційно парк заснували 2009 року, але про унікальний ландшафт цієї місцевості стало відомо далеко за межами України ще у 1920-х роках. Тоді ці території увійшли до переліку таких, що потребують охорони, а також до списку 250 найважливіших об'єктів природи, що потребують заповідання в СРСР.

 

Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду»
Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду» © Особистий архів Галини Волгіної

«Це була його професія. Але коли в 2014-му після Майдану почалася війна, тоді компанія National Geographic Україна, у якій він працював фотографом, вийшла з українського ринку. І взагалі тоді на ринку фотографії настала криза дуже серйозна, тому бути професійним фотографом-натуралістом і заробляти цим кошти стало неможливо. Тому він почав займатися дизайном і побудував свою кар'єру тут. Але фотографія завжди залишалася хобі, він знімав для себе увесь свій вільний час», — розповідає Галина про коханого. 

Український фотохудожник Денис Кривий
Український фотохудожник Денис Кривий ©Особистий архів Галини Волгіної

Каже, ще тоді, 2014-го, у Дениса було бажання стати на захист України зі зброєю в руках: 

Я бачила його порив ще у 2014 році. Але тоді були інші обставини, і в них, і в країні в цілому, мабуть. І тоді склалося якось так, що він не пішов. Мабуть, у нього тоді достатньо внутрішньої рішучості ще не було. Може, тому що як особистість він себе достатньо не проявив, не відчував.

За кілька років у подружжя народилася довгоочікувана донечка Соломія, невдовзі — молодша Ліза. Так, виховуючи двох «маленькі бусінок», як ніжно називає їх мама, вони й жили. Аж допоки 24 лютого 2022 року в тиху сімейну радість не увірвався гуркіт російських ракет. Тоді Денис уже не вагався: вивіз родину з рідного Первомайська, а сам взявся штурмувати військкомати. Вступати вирішив одразу до лав Сил спеціальних операцій. 

Сили спеціальних операцій  — окремий рід ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони укомплектовані фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

Галина розповідає, що в березні чоловік пішов добровольцем: 

Тоді одразу його не взяли. Але оскільки він ходив, ходив і ходив до них, добивався, то до кінця липня його забрали в «учебку»... Він займався спортом давно: і спортзал, і так свою фізичну форму підтримував. Але все одно цього виявилося недостатньо, важко було. Усі хлопці, навіть командири, молодші за нього. Тобто 30 плюс  уже вважається трошки запізно. Але він і не старався триматися, а старався не відступати, працював. А хлопці його побратими зауважували, що він дуже швидко пройшов шлях, від «я нічого не вмію» до того, що почав вчити інших, новачків.

Денис Кривий у лавах Збройних сил
Денис Кривий у лавах Збройних сил © З особистого архіву Галини Волгіної

А далі почалася робота у найгарячіших точках фронту. Тиждень на зв'язку, тиждень — на бойових, а вона нічого не знає про нього:

— Бажання знімати в нього, звісно, було. Деколи в нього з'являвся вільний час на службі, то він бачив гарні зорі  і десь воно знову прокидалася. Тому що він розумів, що так він виконує завдання. Він працює на своєму місці, він корисний. І тут вже були й творчі пориви. І він дійсно іноді телефоном через його нічник (прилад нічного бачення. — Ред.) знімав зорі... Але це були разові речі. А ще він дуже шкодував, що коптером не встиг зняти два мурали в Бахмуті

Зустрічатися вдавалося лише іноді, згадує Галина, на один-два дні. Востаннє, каже, коханий чоловік приїздив додому на Великдень. А після повернувся під Бахмут, де тоді, навесні 2023, точилися найзапекліші бої. 

Денис Кривий у лавах Збройних Сил
Денис Кривий у лавах Збройних Сил © Особистий архів Галини Волгіної

«Він мене попереджав, що опиниться без зв'язку. І я знала, що зв'язку не буде. Але так вийшло, що по суті, він тільки пішов на завдання, і ще не пройшов тиждень до кінця, а мені вже повідомили... Мені подзвонили з військової частини і повідомили, що він загинув під час виконання бойового завдання. Сповістили 15 травня, а загинув він 11», — згадує пані Галина.

Квіти для тата

Найтяжче, каже Галина, було повідомити страшну новину дітям. Молодша донька просто знає, що татка більше немає поряд. А от старша, хоч їй тоді не було ще й п'яти років, здивувала маму дорослими судженнями і думками:

—  Я коли їй сказала про це, вона, звісно, заплакала. А потім каже мені «Це дуже погана новина. Це ж всі будуть знати. А може не будемо казати нікому, щоб нікому не було так боляче». Довелося пояснити їй, що нікому не буде так боляче, як їй.

Доньки Дениса Кривого та Галини Волгіної
Доньки Дениса Кривого та Галини Волгіної © Особистий архів Галини Волгіної

«А потім вона якось іде і бачить калюжу. Перед цим хтось нарвав квіти, півонії саме тоді цвіли, і кинув їх у ту калюжу... А вона з квіточкою грається і каже: «А дехто пускає квіти на воду в пам'ять про померлих». Я запропонувала поїхати на річку і запустити квіти для тата. І ми тоді поїхали додому, з моєю мамою нарізали півоній і поїхали в селище Варто. Там, де він сам часто бував. Там, де він любив річку. І там ми запустили ці квіти. Це було дуже гарно, дуже красиво», — ділиться спогадами Галина Волгіна.

У цей час Галина вже працювала над створенням пам'ятної фотовиставки робіт загиблого чоловіка. Тоді з'явилася ідея ще й видати друком альбом його фотографій. 

Примірник можна замовити онлайн або придбати в Первомайському краєзнавчому музеї, де зараз експонується «Краса Бузького Гарду». Кошти від продажу Галина направить на допомогу підрозділу, у лавах якого її чоловік боронив Україну. Для цього ж організувала і благодійний аукціон робіт Дениса, які представлені на виставці: 

— На аукціоні було продано 38 робіт із 45 на суму 66 тисяч 800 гривень. Плюс роботи продаються і на онлайн-аукціоні, а також в музеї. Люди приходять, бачать, замовляють. До того ж ще магніти є, а є й альбом, теж надрукували. Він теж доступний для продажу. Тобто зараз я роблю все для того, щоб це дійсно працювало і була можливість збирати ці кошти якомога більше і якомога швидше. Ці гроші поки що накопичуються у фонді, тому що хлопці працюють, і їм зараз трошки не до цього. Далі ми з ними вирішимо питання, що саме їм треба.

А потреб у підрозділу більш ніж вистачає, зауважує Галина. Так, завжди життєво потрібні дрони, тож збори коштів на них ніколи не припиняються. А окрім того, не треба забувати ще й про ремонт різної техніки та всілякі побутові речі: 

— Дуже багато, багато всього потрібно. І буває, що це просто якісь побутові речі. Я про це знаю, тому що мій чоловік працював в підрозділі по-різному... Буває, що потрібні дрони, а буває, що потрібно просто відремонтувати машину. Потрібні якісь побутові речі, на які вони складаються грошима зі своїх зарплат. Я вважаю, що це дуже неправильно, коли вони не мають повного забезпечення і їм доводиться витрачати свою зарплату на такі речі.

Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду»
Пам'ятна фотовиставка «Краса Бузького Гарду» © Особистий архів Галини Волгіної

Невдовзі виставку  «Краса Бузького Гарду» в Первомайському краєзнавчому музеї згорнуть. Але з 23 серпня роботи українського фотохудожника Дениса Кривого можна буде побачити в Миколаєві — у Музейному комплексі «Старофлотські казарми».

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