Вночі Росія обстріляла українські міста: є загиблі та поранені

РФ воює з цивільними

Російські війська гатили по житловим будинкам у Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні, 7 серпня 2023 року

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Херсон

У ніч проти 7 серпня російські сили тричі атакували житлові будинки в центрі Херсона, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Перший обстріл відбувся близько 00:50. Російські військові влучили у житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні, 7 серпня 2023 року © Херсонська обласна прокуратура

Під час гасіння пожежі, спричиненої ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

За півгодини обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, а у 60-річного чоловіка діагностували контузію.

А близько 03:15 російські війська атакувала житловий будинок. Внаслідок чого поранено 93-річну жінку. Її шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією, підсумували в ОВА.

Росіяни обстріляли житлові будинку в Херсоні, 7 серпня 2023 року © ДСНС

Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні, 7 серпня 2023 року © ДСНС

Харківщина

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік.

Через удар керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Дніпропетровщина

Російські військові вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровської області в ніч на 7 серпня, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих», — розповів Сергій Лисак.

А вже вранці російська армія обстріляла з важкої артилерії Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.

Російські військові вдарили ракетою по Дніпропетровщині, 7 серпня 2023 року © Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росія обстріляла Дніпропетровщину, 7 серпня 2023 року © Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак