формула миру

Представник Франції відзначив, що швидше за все наступний раунд переговорів пройде у Нью-Делі у вересні.

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Про це повідомляє Bloomberg, покликаючись на слова неназваного французького дипломата.

Представник МЗС Франції зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України, які, «як хотілося б, відбудуться до саміту лідерів G20 у Нью-Делі у вересні».Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію «в тій чи іншій формі».

Також французький дипломат заявив, що Китай зайняв «конструктивну позицію» на переговорах, але наполягає на припиненні вогню в Україні. Однак, пояснив дипломат, французька сторона пояснила Китаю, що буде неприйнятно, якщо Росія залишиться на тих позиціях в Україні, які вона тепер займає.

Відмітимо, що саміт G20 у Делі запланований на 9-10 вересня. Проте ще у червні повідомлялося, що Індія не планує запрошувати Україну на цей саміт.