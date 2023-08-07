Зустріч у Саудівській Аравії: візит Китаю та пропозиції для країн-учасниць

Підготовка до Глобального саміту миру

На саміті в Саудівській Аравії, де обговорювали Формулу миру президента Володимира Зеленського, зібрались представники понад 40 країн. Не проігнорувала його і китайська делегація. Цю зустріч радше можна назвати прологом до майбутнього Глобального саміту миру, який, можливо, відбудеться восени за участі вже глав держав.

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Саміт в Джидді тривав два дні. Розмова там, за словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, відбулась «чесна та відверта» з «продуктивними консультаціями» щодо побудови справедливого та міцного миру. Україні ж вдалося ширшому загалу, а зокрема країнам, які намагаються тримати нейтралітет, презентувати Формулу миру Володимира Зеленського. Наші представники ще раз наголосили, що територіальну цілісність та суверенітет України потрібно поважати і саме вони є основою будь-якої мирної угоди.

Андрій Єрмак на саміті в Саудівській Аравії © А. Єрмак

Серед політичних та радників із нацбезпеки були представники як західних союзників, так і тих країн, що не входять до цього табору: Китаю, Індії, Індонезії, Мексики, Чилі, ПАР. Андрій Єрмак говорить, що цей саміт зібрав втричі більше делегатів, ніж попередні консультації в Копенгагені:

— Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство в глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули. Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

За словами голови ОП, думки представників деяких країн суттєво змінюються, про що говорять західні партнери. Єрмак цитує свого співрозмовника:

— Один із партнерів сказав мені: «Ви навіть не уявляєте, яку велику роботу ви робите, бо представники однієї країни лише два місяці тому говорили про війну російськими наративами. А зараз вони почали розуміти, що відбувається насправді, і після великої кількості виконаної вами роботи їхня позиція зазнала великих змін».

Говорили про українську Формулу миру via REUTERS - SAUDI PRESS AGENCY

Двосторонні зустрічі

Окрім відвідування загальних засідань, українська делегація мала двосторонні зустрічі із понад 30 делегаціями протягом двох днів. Обговорювали оборону, безпекові гарантії, інвестиції, зернову угоду та співпрацю. З усіма делегаціями говорили про реалізацію української Формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Про військову підтримку українська делегація розмовляла із партнерами, які вже залучені до неї. Про підсилення роботи ППО та захист портової інфраструктури йшлося в розмові з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про оборонну підтримку, потреби українських захисників наша делегація говорила з партнерами із Канади, Данії, Італії, Фінляндії, Швеції.

А от представники Норвегії вже підтвердили свою готовність долучитись до Формули миру в реалізації пункту про радіаційну та ядерну безпеку України.

Двосторонні зустрічі на полях саміту © А. Єрмак

Представникам же країн, які намагаються тримати нейтралітет, Україна запропонувала долучитись до інших ініціатив. Наприклад, під час зустрічі з радником із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаїдом бін Мухаммадом Аль Айбаном говорили про можливий внесок Королівства у справі звільнення українських полонених та забезпечення продовольчої безпеки, зокрема продовження дії зернової угоди. До розв'язання останнього питання запропонували долучитися і Катару. Із представниками цієї країни говорили також про повоєнне відновлення.

Делегації ПАР українці запропонували взяти участь у звільненні полонених та в поверненні депортованих дітей. А Королівство Бахрейн запросили долучитись до проєктів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

Про транспортування українського зерна морем йшлося на зустрічі з делегацією Туреччини. Про експорт збіжжя суходолом до країн ЄС говорили із представниками Польщі та Словаччини.

А що ж Китай?

Поява китайської делегації на саміті в Джидді стала сигналом світу, що країна «готова брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні», пише Financial Times. Принаймні таке враження склалося у європейських чиновників, які поговорили із виданням. Вони додають, що Китай був достатньо активним на саміті в Саудівській Аравії, тоді як на схожих консультаціях у Копенгагені китайської делегації взагалі не було.

Видання зазначає, що європейські чиновники участь цієї країни назвали «конструктивною»:

— Просто присутність Китаю свідчить про те, що Росія стає все більш і більш ізольованою.

Але, за словами представниці Європейської ради з питань міжнародних відносин Аліції Бачульської, участь у саміті навряд чи змінить позицію Китаю щодо війни. Його присутність на саміті — це радше закріплення статусу відповідального і нейтрального гравця.

Китай долучився до зустрічі via REUTERS - SAUDI PRESS AGENCY

Українська влада попереджала, що чітких рішень та гучних заяв не варто очікувати від зустрічі в Саудівській Аравії. Вони, ймовірно, будуть після Глобального саміту миру. А він, за словами Президента України Володимира Зеленського, може відбутися восени:

— Це вже друга зустріч (у Саудівській Аравії. – Ред.)... Перша зустріч була, ви знаєте, у Данії. А вже третім кроком стане організація Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це сталося цієї осені.