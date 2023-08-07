Україна може отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини

допомога від партнерів

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв повідомив, що отримав інформацію від німецьких колег про згоду ключових парламентських фракцій Бундестагу передати Україні німецькі далекобійні ракети.

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Про це нардеп та голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus», – зазначив Чернєв.

Він зазначив, що ракети Taurus б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включно з південним берегом Криму. Та додав, що очікує на офіційне рішення з Німеччини.