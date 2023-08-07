мир на умовах україни

Україна планує провести два «саміти миру», один з них — за участі РФ — глава ОП

Хоча у Джидді не було жодних обговорень щодо термінів можливих переговорів з Росією, її буде необхідно залучати до розмови на момент закінчення війни.

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак © сайт ОП
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Про це у розмові з журналістами заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє «Європейська правда». 

«Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу "формулу миру" Зеленського з 10 пунктів», – сказав він. 

За тим має відбутися кілька самітів за кожним з пунктів «формули миру», де будуть розроблені шляхи їхнього виконання.  

«Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни», – констатував Єрмак. 

Саме цей саміт передбачатиме участь Росії, адже, як пояснив глава ОП, на момент закінчення війни необхідно буде залучати РФ. Хоча у Джидді не було жодних обговорень щодо термінів можливих переговорів з Росією. 

Єрмак також підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план – неможливий.  

«І нас у цьому підтримали… Зокрема, представник Німеччини чітко сказав – ми не можемо допустити навіть думки про заморожений конфлікт та про те, що не будуть виведені війська», – сказав він. 

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