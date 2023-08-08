Армія РФ вдарила по житловому будинку в Покровську: є загиблі та поранені

РФ ВОЮЄ З ЦИВІЛЬНИМИ

Увечері 7 серпня російські війська завдали два ракетні удари по місту Покровськ у Донецькій області. У результаті атаки загинули 7 осіб, серед них — заступник начальника обласного управління ДСНС. Ще 88 людей було поранено.

Російська армія нанесла два удари «Іскандерами» по Покровську на Донеччині

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За попередніми даними, російські військові атакували Покровськ ракетами «Іскандер»: перший удар прийшовся по житловому будинку. Коли на місце влучання прибули екстрені служби, росіяни нанесли ще один удар: ракета влучила поблизу.

Російські війська поцілили в житловий будинок © REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

Під час повторного обстрілу, який стався за 40 хвилин після першого, загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко. Також поранення дістали працівники ДСНС та співробітники поліції. Загалом 88 людей дістали поранення, з них — 31 працівник поліції, 7 рятувальників, 4 військових та 2 дітей.

Пізніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі Радіо Свобода пояснив, що це тактика Росії: перший удар наносять по цивільним, а другий — по службам, які прибувають на місце. Також він зазначив, що перед другим ударом людей вдалося розосередили: «Якби було скупчення людей і буквально за 10 хвилин не вжиті додаткові заходи, то наслідки були б набагато гірші».

Серед поранених у Покровську — поліцейський Володимир, герой документального фільму «20 днів у Маріуполі», створеного журналістом і документалістом Мстиславом Черновим.

Наслідки атаки російської армії на Покровськ © REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

Зараз продовжується розбір завалів: уночі його призупинили через високу загрозу повторних обстрілів.

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко також розповів, що в результаті атаки РФ у центрі Покровська багато пошкоджень:

«Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі».

Наслідки обстрілу Покровська © Павло Кириленко / Телеграм