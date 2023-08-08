Китай погодився на австралійське зерно. Чим це загрожує Україні?

Продовольча безпека

Росія блокує зерновий коридор, а світові імпортери шукають нових постачальників продукції. До таких дій вдався Китай, який скасував мита на імпорт для австралійського ячменю. А ці обмеження діяли з 2020 року. Українська редакція RFI дізнавалася, чи зможе ця тенденція призвести до втрати Україною ринків збуту.

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Про своє рішення Міністерство торгівлі КНР заявило 4 серпня. Китайські урядовці ще у 2020 році ухвалили рішення «про запровадження антидемпінгових та компенсаційних мит на імпортований ячмінь із Австралії». Це відбувалося на фоні напружених дипломатичних відносин між Китаєм та Австралією.

Такі обмеження мали діяти п’ять років. У квітні 2023-го урядовці КНР почали вивчати їхню доцільність. А вже у серпні вирішили переглянути постанову 2020 року, заявивши, що немає потреби в антидемпінгових заходах та компенсаційних митах. І пояснили своє рішення «змінами на китайському ринку ячменю».

Хоч в Пекіні офіційно не говорять, що це пов'язано із ситуацією в Україні, але політики та експерти констатують, що блокада зернового коридору та ракетні удари по портовій інфраструктурі шкодять не тільки самій країні, а й світу. Саме про це йдеться в спільному комюніке 90 країн, яке «засуджує створення харчової зброї» Росією. А його нещодавно озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дебатів в ООН.

Як пише видання Bloomberg, світові ціни на харчі підвищуються. Згідно оприлюдненими 3 серпня даними, продовольчий індекс ООН зріс вперше за три місяці. І ситуація буде тільки погіршуватись, адже на виклики реагують і українські фермери, які через брак місця для зберігання зерна та зменшення шляхів його експорту, просто стримують посіви озимих культур.

Спроби РФ вибити українське продовольство

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорить, що нинішні події на українському та світовому ринках зерна нагадують ситуацію, яка була відразу після повномасштабного вторгнення. Тоді Україна не могла експортувати збіжжя Чорним морем, а РФ посилювала свою присутність на ринках Африки, Азії, зокрема Китаю.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук © Д. Марчук/Facebook

Вирівняти ситуацію вдалося з 1 серпня 2022 року, коли перші судна вирушили зерновим коридором. Тоді Україна повернула ринки збуту та ще й наростила свою присутність на Близькому Сході та в нових арабських країнах. Сьогодні ситуація складна, але про втрати ринків не йдеться, говорить Денис Марчук:

— Зараз, коли відбуваються чергові російські спроби вибити українське продовольство, світ цьому досить сильно опирається. Це ми можемо бачити на фоні заяв і Індії, і Китаю, які виступили за поновлення зернової ініціативи. Ми це бачили на саміті Росія — Африка. Незважаючи на заяви Росії, що вони готові забезпечити (зерном. — Ред.) на безкоштовній основі, було чітко сказано, що ніхто не потребує безкоштовного. Світ потребує сталого нормального постачання продовольства. І це не питання місяця чи пів року. Під час зустрічі в Саудівській Аравії, де одним із ключових було питання продовольчої безпеки, країни арабського світу наголосили, що зернова ініціатива дуже важлива, бо їхні країни, у тому числі, купували з території України.

Росії частково вдається досягати своїх цілей ракетними ударами по портовій інфраструктурі та блокадою зернової угоди. Зараз доправлення збіжжя з України довше та дорожче, а за використання альтернативних шляхів експорту найбільше заплатить бідна частина світу, говорить Денис Марчук:

— І чим довше ця ситуація буде продовжуватись, тим більш недоступним ставатиме продовольство для бідної частини світу. Але навіть при всьому бажанні Росія не може задовольнити попит на олійно-зернову групу. Тому без українського продовольства буде погіршення продовольчої безпеки і подальше зростання цін.

Як зазначає експерт, для розв'язання проблеми варто налагодити експорт із портів Великої Одеси принаймні на певний період і використовувати більшу кількість портової інфраструктури, зокрема на Миколаївщині.