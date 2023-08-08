Отримали SCALP, чекаємо на Taurus: далекобійні ракети допомагають Україні в битві з РФ

окупантам приготуватися

Днями стало відомо, що Україна отримала від Франції нові далекобійні ракети SCALP. Крім того, Київ давно просить Берлін надати високоточні снаряди великої дальності Taurus. І, ймовірно, Німеччина незабаром ухвалить позитивне рішення.

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Три «сестри»

Як відомо, ще в травні Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, якими успішно користуються наші армійці на фронті, вражаючи ворожі військові об’єкти. А ракета SCALP — це французька назва Storm Shadow, адже це озброєння — спільне англо-французьке розроблення.

SCALP/Storm Shadow — авіаційна ракета класу «повітря — земля», яка працює за принципом «вистрілив і забув». Снаряд програмують перед запуском, після чого уже не можна контролювати його чи змінити ціль. Ракета придатна для використання в складних погодних умовах, у будь-який час доби та не боїться засобів радіоелектронної протидії противника.

Ракета SCALP-EG під крилом літака Су-24 (скріншот відео) © Телеграм / Володимир Зеленський

Високу точність снаряда забезпечують такі системи наведення, як інерціальна, супутникова і цифрова коригувальна система порівняння зображень (DSMAC). Поблизу мети ракета набирає висоту, а потім переходить у піке.

Важить вона 1,3 тонни, з яких 450 кілограмів — це бойова частина. Оригінальна версія ракети має дальність до 560 км. Париж відправив Києву експортну модифікацію SCALP EG із дальністю польоту до 290 км. Летить вона досить низко — 30–40 метрів над землею, завдяки чому є складною ціллю для засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Ракети SCALP/Storm Shadow запускають зазвичай із бойових літаків західного зразка, але ще до російсько-української війни Польща модернізувала для цього бомбардувальники Су-24. Щоб інтегрувати Storm Shadow у наші Су-24 інженери використали пілони від списаних ударних літаків Tornado як «вставки». Схоже, що аналогічне рішення використають і для ракет SCALP-EG.

Президент України Володимир Зеленський підписав ракету SCALP-EG під крилом СУ-24, 6 серпня 20223 року. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Ракета Taurus подібна до Storm Shadow та SCALP-EG, оскільки всі їх розробляли у рамах спільного проєкту.

Як пояснює експерт із ракетного озброєння Олександр Кочетков, у НАТО складну бойову техніку виробляють декілька компаній у різних країнах, щоб не залежати від монополіста. А загалом ці ракети схожі, пояснює він:

— Taurus — це німецько-шведська ракета, яка базується на шведській розробці. За характеристиками ця ракета майже ідентична SCALP/Storm Shadow: вона десь на 70 см довша, і бойова частина важча на 10 кг. А в іншому, включно з умовами застосування, абсолютно аналогічні.

Ракета має оригінальну бойову частину, у якій використана тандемна бетонобійна боєголовка MEPHISTO для ураження укріплених цілей та об’єктів інфраструктури.

Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350 © MBDA Deutchland

Дуже ефективна зброя, але цього замало

За декілька місяців використання ракети Storm Shadow показали свою високу ефективність, вважає Олександр Кочетков, адже російська ППО так і не навчилася їх збивати:

— Немає жодної підтвердженої інформації хоча б про одну збиту ракету Storm Shadow. Звісно, з того боку кажуть, що вони збивають усе на світі, але підтвердження цьому ще жодного разу не надали. Тобто це потужна, сучасна, високонадійна та високоефективна зброя.

Завдяки своїм характеристикам ракети Storm Shadow, а тепер і SCALP точно працюють проти мостів, скупчень ворожої техніки та захищених командних пунктів. І працюють дуже ефективно, зауважує експерт. Тут варто згадати удари по Чонгарському та Генічеському мостах, які для окупантів є ключовими шляхами сполучення між тимчасово окупованими територіями Криму та материкової України:

Наслідки удару ракетою Storm Shadow по Чонгарському мосту, 6 серпня 2023 року. © соцмережі

— Вони (ракети. — Ред.) руйнують ворожу логістику та управління військами, але для переламу ситуації цього замало. Не тому що ракети погані, а тому що ситуація на фронті більш складна.

За словами Кочеткова, зараз у боях більше вирішує кількість, ніж якість. Але через постійні вагання партнерів щодо передавання нам ракет і ту кількість снарядів, які ми вже отримали, вряд чи можна говорити про посилення наших позицій, навіть за умови надання Taurus:

— Ракети Storm Shadow вичерпуються, зараз нам надали ракети SCALP, які також будуть використані. І тому приймається рішення щодо Taurus. Таким чином, ми не збільшуємо запас ракет, їхня кількість залишається на одному рівні. І використання їх буде обмежене. Тобто постачання ракет Taurus — це не про посилення наших можливостей, а про підтримку тих, що є.

Зокрема, обмеження є і щодо літаків, які здатні нести ці ракети, каже експерт. Той самий Taurus, найімовірніше, буде кріпитися до літака Су-24, а в Повітряних сил їх не так багато. До того ж, росіяни останнім часом постійно атакують ракетами аеродром у Старокостянтинові, де базуються ці бомбардувальники. Це вчергове доводить, що ракети Storm Shadow Росії дуже дошкуляють.

Проте експерт впевнений, що ці проблеми керівництво країни обговорює із західними партнерами, а багато рішень ще поки не виносять у публічну площину:

— Відбуваються постійні контакти з нашими партнерами на рівні військових. І там ніхто не буде просити гаубиці без снарядів чи ракети без літаків. Там все йде достатньо професійно. І нам постійно допомагають з літаками, тобто тут немає проблем.