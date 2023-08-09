Вода і слина замість сечі: суддя Тандир намагався сфальсифікувати експертизу, але алкоголь все одно знайшли

СМЕРТЕЛЬНА ДТП

Голова Макарівського райсуду Олексій Тандир лишатиметься під вартою до 26 серпня без права внесення застави. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу, 9 серпня.

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Під час слухання з’ясувалося, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину. Так він намагався сфальсифікувати експертизу, яка мала показати, чи був підозрюваний у стані спʼяніння на момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк розповів, що завдяки цьому трюку час проведення аналізу затягнувся на понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах начебто немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. Врешті алкоголь виявили у слині Тандира.

Ці слова адвоката також підтвердив прокурор, який зачитав висновок експертизи. Врешті суд вирішив залишити Тандира у СІЗО до 26 серпня.

Нагадаємо, 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості у Києві. Військовий головою пробив лобове скло автівки судді й помер миттєво. Його тіло відкинуло на 30 метрів.

Розслідування у справі Тандира завершилося 3 серпня. У ДБР заявили, що зібрали достатньо доказів, що суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння на момент ДТП. Під вартою підозрюваний перебуває відповідно до рішення Печерського районного суду Києва від 27 травня. Його захист намагається оскаржити це рішення, мовляв, домашнього арешту буде достатньо.