Перспективи України в чорноморській війні з Росією

Чого боїться ворог

Москва може створити повноцінну блокаду морських шляхів, але не наважується на це. Російські кораблі зазнають атак, а іноземні транспортні судна продовжують рух, кажуть у ВМС України. Проте до безпеки у Чорному морі ще далеко.

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Вантажні судна у штатному режимі рухаються до дунайських портів України. Як показує ресурс з морської навігації Marinetraffic, маршрут пролягає максимально близько до країн-членів НАТО — Болгарії та Румунії.

Рух суден до дунайських портів України. 08.08.23 © MarineTraffic

У ВМС України ситуацію в морі останнім часом називають стабільною та зазначають, що кількість кораблів РФ зменшилася. Станом на 8 серпня взагалі не було жодного носія крилатих ракет типу «Калібр».

«Це є досить важливий фактором, ураховуючи, що вони застосовують ці морські платформи в першу чергу для того, щоб обстрілювати наше узбережжя», — розповідає Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України ЗСУ.

Водночас РФ нарощує активність в районі Керч-Єнікальської протоки. Там перебуває по сім катерів і кораблів. Також протягом минулого тижня збільшили до трьох кількість суден в Азовському морі, раніше було одне.

Це свідчить про посилення заходів безпеки, кажуть у ВМС.

«Керченська протока є морською зоною України. І лише Україна може віддавати прибережні попередження в цій ділянці моря. Про що і було зроблено попередження ще 20 липня цього року, у якому було вказано, що ця ділянка є небезпечною для судноплавства. Але, як ми бачимо, російські окупанти не дослухаються до попереджень, унаслідок чого стаються інциденти в морі за участю їхніх кораблів та суден», — пояснює Плетенчук.

Один із нещодавніх стався з великим російським десантним кораблем «Оленегорський горняк». У ніч проти 4 серпня його атакував український морський дрон. Корабель зі значним ушкодженням буксирували в порт.

Скріншот відео з морського безпілотника, який атакує російський десантний корабель «Оленегорський горняк» © REUTERS

Повноцінно взяти участь у війні «Оленегорський горняк» попри свої потужні характеристики не встиг. Після втрати перспектив висадки морського десанту його використовували як пором для цивільних.

Зараз «Горняк» бореться за живучість і не є загрозою для України, кажуть у ВМС. Проте флот у РФ досі залишається потужним. Чому ж морська блокада не вдається?

Вербальний тероризм

«Назвати це повноцінною блокадою не можна. Аби заблокувати якусь ділянку в морі, потрібно виводити досить потужний склад кораблів. І прикривати цю ділянку в такий спосіб, щоб повз не могли проходити інші судна. Або наносити вогневе ураження», — каже Дмитро Плетенчук.

За його словами, високий ризик — один із моментів, що не дозволяє РФ організувати повноцінну морську блокаду. Після українських атак Росія побоюється залишати кораблі навіть в Севастополі, тому здебільшого тримає своє угруповання в північно-східній частині Чорного моря.

З пошкодженого російського десантного корабля «Оленегорський горняк» витікає нафта під час стоянки в Новоросійську, Росія, 4 серпня 2023 року. AP - Planet Labs PBC

«Вивести їх у відкрите море — це наражати на удар. Вони це чудово розуміють. І тому створити блокаду фізично наразі вони не наважуються. Хоча у них угруповання досить велике, і вони теоретично могли б це зробити. Тому зараз вони переходять до вербального тероризму. Залякують, опитують, погрожують. Це все є», — розповідає Плетенчук.

По-друге, прапор. Судно вважається територією тієї країни, під прапором якої ходить. Тому під російський обстріл фактично можуть потрапити інші держави. Наприклад, якщо судно йде до України під прапором Туреччини або Китаю. Росія на таке не наважиться, вважає Плетенчук.

Хоча ще в липні російські ВМС почувалися впевненіше. Наприклад, показово топили захоплений у 2014 році український корвет «Тернопіль». Удар завдали протикорабельною ракетою «Москіт» під час тренувань у північно-західній частині Чорного моря.

«Тактичний фон, який був основою для цього навчання, — це якраз блокадна операція. Вони відпрацьовували свої дії. І це відверто показали у ЗМІ. Це мало такий психологічний вплив», — вважає Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Проте, російські кораблі — це не головна небезпека для України в морській війні.

Як убезпечити море без флоту?

Цьогорічні морські навчання «Сі Бриз» були особливими. ВМС різних країн розглядали не гіпотетичні сценарії, а шукали способи протистояння справжнім загрозам. Одна з найбільших — міни.

Українські шукачі мін «Черкаси» та «Чернігів» на навчаннях Sea Breeze 2023. © ВМС ЗС України

Андрій Риженко не відкидає того, що Росія спробує замінувати нові морські маршрути до Дунаю. Ймовірно, під чужим прапором.

Це може створити додаткову загрозу до вже наявних замінованих ділянок.

Аби очистити море, Україні потрібні спеціальні засоби. Британія та Нідерланди вже пообіцяли надати по два протимінні кораблі. Але потрапити до України вони зможуть лише після війни.

«Вони не можуть потрапити в першу чергу через те, що Туреччиною перекрито Босфорський канал. Але за першої нагоди цей дивізіон розпочне свою роботу. Буде проведено масштабну протимінну операцію. Сподіваюсь, що буде залучено наших іноземних партнерів. Зокрема, країни, які мають вихід до Чорного моря. Ця операція вже планується, штаб уже створено», — пояснює Дмитро Плетенчук.

Зараз Україна робить акцент на безпілотниках. Поки вони не збирають міни, але вже змінюють бойову ситуацію. Серед відомих — морські дрони Мagura V5, які презентували в Туреччині.

Морський безпілотник MAGURA V5. © SPECTECHNOEXPORT

Вони можуть вести розвідку, брати участь в рятувальних операціях, а також підривати ворожі кораблі у будь-якій точці Чорного моря. Навіть на території російської бази в Новоросійську. Це змусило РФ адаптуватися та змінювати пріоритети.

«Якщо такий дрон влучить у такий корабель, як "Василь Биков", маючи на борту 300 кілограмів вибухівки, то цей корабель буде знищений. До речі, буде знищений і фрегат адміральської серії типу "Адмірал Ессен", "Адмірал Макаров". Але проблема в тому, що зараз росіяни досить відпрацювали свою протидиверсійну оборону як при стоянці на якорі, так і на ходу. Вони багато уваги приділяють спостереженню і цим малорозмірним цілям», — вважає Андрій Риженко.

На його думку, частково компенсувати відсутність флоту можна не лише морськими дронами, а й ракетними катерами. Вони також змогли б завдавати удари по стартових позиціях російських підводних човнів і кораблів біля Новоросійська.

Російські ВМС під час параду у Новоросійську. 31 липня, 2022 рік. AP

А за рахунок маневреності змогли б потім швидко повернутися на базу.

«Це також середня перспектива. Були плани з побудови таких катерів у ВМС України. Зараз, як варіант швидкого рішення, отримати такі катери від партнерів, і не через протоку Босфор завезти їх до району, з якого ми можемо їх використовувати», — припускає Риженко.

У ВМС кажуть, що захист чорноморських маршрутів залежить і від стану протиповітряної оборони. Наприклад, зараз південно-західну частину узбережжя прикривають ракетні системи. Вони спроможні влучати на відстані 200 кілометрів. Це стримує російські кораблі від зближення, але таких систем небагато.

«Була розмова, що США передають нам чотири системи NASAMS. Вони можуть прикрити в межах територіального моря наше судноплавство. І F-16, звичайно, літаки. Це скоріш середньострокова перспектива. Вони б серйозно вплинули на загальну безпеку в Чорному морі. Можуть виконувати завдання як протиповітряної оборони, так і завдання ударів ракетами "Гарпун" по ворожих кораблях», — вважає Риженко.

Україна потроху створює власні кораблі. Наприклад, корвет «Гетьман Іван Мазепа», який зараз будують в Туреччині. Він має увійти до складу Військово-морських сил України вже наступного року.