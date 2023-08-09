Попри ризики воєнного часу. Чому європейські трейдери зберігають газ в Україні?

ГАЗОВИЙ РИНОК

Європейські торговці блакитним паливом почали активно використовувати українські підземні сховища. Адже зберігати газ у них настільки вигідно, що трейдерів не відлякують навіть ризики, пов'язані з війною, яка триває на території України.

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Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела серед представників торгових компаній. Так, зазначають, що реалізуючи стратегію максимально можливої відмови від газу з РФ, Європейський Союз ще торік взявся активно заповнювати блакитним паливом власні сховища. Так можна компенсувати скорочення постачання, що особливо важливо у зимові місяці, коли споживання газу сягає піку. Очікується, що вже до 1 листопада сховища ЄС будуть заповнені на 90%.

«Торговці заявили, що в Україні, на додаток до території ЄС, існує комерційна логіка, щоб скористатися дешевшими цінами зараз порівняно з майбутніми постачаннями. Газ для вересневого доставлення оцінюється в 30 євро ($ 32,96) за МВт-год порівняно з форвардними цінами за перший квартал 2024 року в 49 євро, відповідно до цін з нідерландського ринку ф'ючерсів на газ TTF», — йдеться у матеріалі Reuters.

Манометри, труби та клапани. Підземне сховище газу «Дашава» поблизу Стрия, Україна REUTERS - Gleb Garanich

Зиск для європейських газових трейдерів

Українські підземні газові сховища (ПСГ) привабливі, зокрема, своїми значними обсягами. Загальна їх місткість становить близько 32 мільярдів кубічних метрів — це найбільший показник у Європі й третій у світі. Більше ніж половина цього обсягу — Більче-Волицьке-Угерське сховище, яке створили на базі двох взаємопов'язаних виснажених родовищ.

«З цих 32 мільярдів 6 — це технічний газ, тобто він там має бути у будь-якому випадку. 32 відняти шість, виходить 26 мільярдів кубометрів. Саме такий обсяг "активного" газу, тобто того газу, який може використовуватися, ми можемо туди закачати», — пояснює експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Для порівняння, Польща споживає щорічно близько 22 мільярдів кубічних метрів. Слід зауважити, що ця країна не є надто «газозалежною», адже її теплові потреби значною мірою задовольняються вугіллям та електрикою.

Сама ж ідея того, що європейські компанії можуть зберігати газ в українських сховищах, зауважує Корольчук, не нова. Подібні розмови вели і п'ять, і десять років тому. Навіть більше, вони вже досить давно реалізуються, хай і не в гігантських масштабах. Зокрема, щоби привабити іноземних трейдерів, для них розробили певні бонуси.

«Іноземні компанії, які зберігають газ в Україні, які завозять його по імпорту, умовно з Європейського Союзу, як це було останні роки, не платять мито. Вони зберігають газ фактично в режимі митного складу. І це вже економія для цих компаній. Адже там три роки можна не платити. Тобто ти можеш зберігати газ у цих сховищах рік, два, до трьох років — і не платити нічого. Потім, якщо буде потреба зберігати його довше, тоді вже треба платити. Але переважно той газ, який вони завозять, вони його швидше продають», — розповідає Юрій Корольчук.

Більче-Волицьке-Угерське підземне сховище газу УМГ «Львівтрансгаз» у м. Стрий (Львівська обл.), 21 травня 2014 р. © УНІАН / Кравс Євгеній

За його словами, сплеск використання українських сховищ європейцями стався у 2020 році. Тоді блакитне паливо дещо впало в ціні, і трейдери кинулися його скуповувати та закачувати куди тільки можна.

«Разом зі зменшенням обсягів зберігання газу українськими компаніями вітчизняні газосховища активно поповнюються нерезидентами. З початку 2020 року вони закачали до ПСГ 8,5 млрд куб. м газу, що в 4,2 рази перевищує минулорічні показники», — писала тоді пресслужба «Укртрансгазу».

Заповненість українських підземних газових сховищ у 2020 році © «Укртрансгаз»

А от торік, коли Росія розв'язала в Україні повномасштабну війну, іноземці побоювалися закачувати паливо в українські сховища. Там зберігатися хіба що перехідні залишки з минулих років. До того на газовому ринку переживала був справжній шторм: стрибки цін, жодних гарантій та стабільних прогнозів.

Як зауважує експерт Інституту енергетичних стратегій, нині все більш-менш втишилося, а страховики, з руки Єврокомісії, запропонували тим, хто бажає скористатися українськими потужностями для зберігання палива, спеціальні умови.

«У зв'язку з війною, з ризиками Європейська комісія ухвалила рішення дати гарантії для банків, щоб вони виділяли спеціальні гарантії на випадок форсмажорних ситуацій. Тобто страхуються всі ці обсяги газу. Зазвичай, коли у країні воєнний стан, то ніхто не страхує або дуже високі страхові платежі. А тут вони домовилися, що це будуть звичайні страхові платежі. Оскільки це вже Єврокомісія дала гарантії цим страховим компаніям, то це вже інший рівень. І так, зараз вони (іноземні компанії. — Ред.) почали знову у нас зберігати», — пояснює Юрій Корольчук.

Українські підземні газові сховища ©Укрінформ

За словами Корольчука, у липні в українські ПСГ закачали 600 мільйонів кубометрів іноземного газу, за серпень-вересень ця цифра може зрости до 2 мільярдів.

Україна хаб, партнер чи конкурент?

З огляду на нинішню ситуацію Україна має перспективи стати помітнішим гравцем на світовому газовому ринку, вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Але цей процес простим не буде. Зокрема, тому, що через значні обсяги сховищ Україну можуть розглядати і як конкурента. Наприклад, це стосується європейських «старожилів» цієї сфери, які займають свої ніші вже історично, але натомість володіють значно скромнішими потужностями.

«Це додатковий конкурент для тих бірж, які вже сформовані на європейському ринку. Той же Баумгартен, який найближчий до нас, він один із найближчих хабів, бо там є і підземні сховища, і біржа. А ще є віртуальні біржі, які торгують газом, але, наприклад, мають "смішні" сховища на 1-2 мільярди кубометрів. Але все одно вони зайняли вже свою нішу. Наприклад, "Роттердам", як відомий порт. Також в Нідерландах є TTF — відома біржа. І там також дуже визначальні цінові пропозиції. Але вони історично зайняли свої позиції, бо там дуже давно видобували газ», — зауважує експерт.

Міжнародні замовники розпочали активно розміщувати газ в українських ПСГ 11.07.2023 © «Нафтогаз»

Тому Україні, пояснює експерт, вкрай важливо посісти правильну позицію, доки є така можливість. Зокрема, сприятливим фактором є відмова Європи від значної частини російського палива, що змінило розподіл сил на газовій шахівниці. Але чи закріпиться це як стала позиція на довгий час, або ж все знову повернеться повністю чи якоюсь мірою до старих енергетичних схем, спрогнозувати неможливо.

«Узагалі з точки зору розвитку Україна має перспективи, якщо буде створена біржа для торгівлі газу. Яка буде якимось чином інкорпорована, умонтована в європейський ринок. Фактично мова йде про те, щоб це було добровільне рішення з боку Європейського Союзу. Тоді вони будуть отримувати вигоду: накопичувати тут цей газ, зберігати його, принаймні по 10-15 мільярдів кубометрів», — зауважує Корольчук.

Як зауважує експерт, значні корективи у розподіл газових сил та інтересів може внести повне припинення постачання російського газу до Європи транзитом через Україну. Дія відповідного договору завершується 31 грудня 2024 року.