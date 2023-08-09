США підтвердили надання нового пакету військової допомоги та дозволили тренування українців на F-16

РІШЕННЯ ВАШИНГТОНА

Цього тижня Державний департамент США планує повідомити про надання чергового пакету військової помочі Україні. Про це розповів речник Держдепу Меттью Міллер. Водночас заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16.

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Під час брифінгу у Вашингтоні представник Держдепу Меттью Міллер повідомив, що пізніше цього тижня США планують оголосити про надання додаткової військової допомоги Україні. За його словами, Вашингтон вже надає цілу низку озброєнь, серед яких артилерія.

Один із журналістів звернувся до Міллера з запитанням, чи очікувати Києву далекобійних ракет, адже це питання напередодні обговорювали телефоном Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Держсекретар США Ентоні Блінкен. За словами Міллера, наразі у Державному департаменті відсутні відповідні оголошення, а сутність розмови між українським та американським топдипломатами є конфіденційною.

На окремому брифінгу представниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Президент США Джо Байден «дав зелене світло» щодо тренування українських військових на американських винищувачах F-16. Вишкіл мають очолити Данія і Нідерланди. До першої групи увійдуть вісім пілотів.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомляв, що навчання українських льотчиків на F-16 мають розпочатися цього місяця.