Україна вже отримала першу партію шведських терміналів супутникового інтернету

Не тільки Starlink

Йдеться про портативні інтернет-термінали, які виробляє шведська компанія Satcube. Їх можна використовувати на деокупованих територіях, де не працюють мобільні та наземні мережі. Загалом Києву мають відправити 100 таких пристроїв.

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Засновник і генеральний директор Satcube Якоб Каллмер в інтерв’ю Dagens Nyheter розповів, що для його компанії це найбільше замовлення від початку виробництва терміналів у 2017 році. Каллмер додав, що не знає, чи використовуватиме ці пристрої ЗСУ, але він не проти цього:

— Це може бути що завгодно – від підключення до польових госпіталів до підтримки зв'язку в польових умовах.

Термінал компанії Satcube для супутникового зв’язку. © Satcube

Вага терміналу Satcube становить близько восьми кілограмів. Він може надавати широкосмуговий доступ до інтернету через геостаціонарні супутники зі швидкістю до 70 мегабіт на секунду із затримкою сигналу до однієї секунди. На останнє впливає особливість розташування супутникової мережі американського оператора Intelsat Ltd, яку використовує компанія.

Саме компанія Intelsat і розмістила замовлення на постачання Україні інтрнет-терміналів на суму близько 70 мільйонів шведських крон (5,97 мільйона євро). Оплатити їх вартість та поставку погодилась Німеччина.

Одним із користувачів Satcube є передова хірургічна група Британського королівського флоту Commando.

За даними Dagens Nyheter, Україна зацікавилась шведськими терміналами, після того, як їх почали в країні використовувати журналісти та представники гуманітарних організацій.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна вже отримала 40 тисяч інтернет-терміналів, підключених до супутникової мережі Starlink від компанії Ілона Маска SpaceХ. У порівнянні із ними шведські термінали повільніші (70 Мбіт/с проти 100 Мбіт/с), проте зв’язок, що отримує Satcube із геостаціонарних супутників, важче заблокувати.

Термінали для мобільного зв’язку та інтернету Starlink. © Михайло Федоров / Telegram

У лютому оприлюднили заяву президентки та головної операційної директорки компанії SpaceX Гвінн Шотвелл про те, що компанія вжила заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами.

Згодом Ілон Маск спростував цю заяву, але додав, що компанія «не допускає ескалації конфлікту».

Вже наприкінці липня в Пентагоні повідомили про намір придбати для України термінали Starlink, які Ілон Маск не зможе відключати.

За даними видання NYT, очільник Пентагону Ллойд Остін ще у червні 2023 року схвалив угоду Міноборони США з компанією SpaceX про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink. Згідно з нею, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії.