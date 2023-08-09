Українські військові спробували закріпитися на лівому березі Дніпра у Херсонській області — ISW

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Як повідомляють в американському Інституті вивчення війни, ЗСУ, ймовірно, здійснили обмежений рейд через Дніпро на Херсонщині та висадилися на східному березі річки. А втім, у Генштабі цю інформацію наразі не підтверджують.

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Напередодні кілька російських «військкорів» повідомили, що українські сили перетнули Дніпро на катерах. Кожен із приблизно 7 човнів перевозив по 6-7 осіб. Вони висадилися на східному березі річки в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.

Карта контролю місцевості ISW у Херсонській області від 8 серпня © ISW

Нещодавно російське командування передислокувало підготовлений підрозділ десантників із району Козачих Лагерів до Запорізької області. Їх замінили мобілізованими, що послабило оборону окупантів в цьому районі. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) з покликанням на дописи російських військових блогерів.

Опираючись на ці дані, аналітики дійшли висновку, що ЗСУ здійснили обмежений рейд через річку, а не більш масштабну операцію. А втім, у Генеральному штабі ЗСУ не підтверджують цю інформацію «станом на зараз». Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, Збройні сили України вже не вперше намагаються створити плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Раніше надходили повідомлення про те, що ЗСУ начебто контролює обмежену територію неподалік руїн Антонівського мосту.

Водночас на щонайменше двох ділянках фронту тривають контрнаступальні дії України. За повідомленням Генштабу, йдеться про військові операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.