ЗАЕС на межі блекауту — станція втратила живлення з основної високовольтної лінії

АТОМНА НЕБЕЗПЕКА

Запорізька атомна електростанція опинилася на межі повного відключення, аже втратила живлення від основної лінії 750 кВ. Зараз ЗАЕС тримається на останній резервній лінії.

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Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі «Енергоатому». Зазначають, що живлення з основної високовольтної лінії припинилося вночі 10 серпня.

«ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут)», — йдеться у повідомленні.

У Енергоатомі наголошую, що у разі такого сценарію можуть виникнути проблеми із 4 енергоблоком, який тримають у стані «гарячого зупину». Зазначають також, що росіяни використовують його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора Держатомрегулювання.

За словами т.в.о. виконавчого директора з виробництва та ремонтів ДП «НАЕК «Енергоатом» Тараса Ткача, у разі втрати живлення зупиняться головні циркуляційні насоси і енергоблок перейде у стан «природної циркуляції».

«В цьому випадку необхідно терміново «розхолодити» його за умов відсутності охолоджуючих насосів», — цитує Ткача «Енергоатом».

Запорізька АЕС © ZAES

У такому режимі установка може перебувати лише обмежений час, що передбачено проєктом, адже відбувається значне перенавантаження. Якщо енергоблок не повернути до нормального охолодження, це може призвести до відмови його основного обладнання.