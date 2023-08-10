Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю збільшилася

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Загиблих наслідок ракетної атаки по Запоріжжю зросла до трьох. Вранці у лікарні померла ще одна жінка.

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Про це у своєму телеграмі повідомив глава нацполіції України Ігор Клименко.

Також, написав він, дев'ятеро осіб зазнали поранень, одна людина з них у важкому стані.

Наслідки ракетного удару росіян по Запоріжжю © Ігор Клименко / Telegram

Росіяни вдарили ракетами по середмістю Запоріжжя ввечері 9 серпня. Вони влучили у супермаркет та церкву. Окрім того, вибуховою хвилею були пошкоджені навколишні житлові будинки.

Наслідки ракетного удару росіян по Запоріжжю © Ігор Клименко / Telegram

Спершу, на місці атаки повідомляли про трьох загиблих, однак одну людину лікарям вдалося реанімувати.

«Усім постраждалим буде надана необхідна допомога. І цей військовий злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій — завдяки нашим воїнам-героям», — написав у своєму офіційному телеграмі президент України Володимир Зеленський.

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Окрім того, росіяни вдарили безпілотниками по Рівненській області. Унаслідок влучання загорілася нафтобаза. Про це в телеграмі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.