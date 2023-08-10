Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю збільшилася
Загиблих наслідок ракетної атаки по Запоріжжю зросла до трьох. Вранці у лікарні померла ще одна жінка.
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Про це у своєму телеграмі повідомив глава нацполіції України Ігор Клименко.
Також, написав він, дев'ятеро осіб зазнали поранень, одна людина з них у важкому стані.
Росіяни вдарили ракетами по середмістю Запоріжжя ввечері 9 серпня. Вони влучили у супермаркет та церкву. Окрім того, вибуховою хвилею були пошкоджені навколишні житлові будинки.
Спершу, на місці атаки повідомляли про трьох загиблих, однак одну людину лікарям вдалося реанімувати.
«Усім постраждалим буде надана необхідна допомога. І цей військовий злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій — завдяки нашим воїнам-героям», — написав у своєму офіційному телеграмі президент України Володимир Зеленський.