Нищать історичну пам'ятку — росіяни зводять новий амфітеатр на руїнах Херсонеса

РОСІЙСЬКИЙ ВАНДАЛІЗМ

Роботи на території Херсонеса в тимчасово окупованому росіянами Криму проводять військові будівельники.

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Про це у фейсбуці повідомляє Спілка археологів України.

«Ці дії здійснюють підлеглі Військово-будівельного комплексу Міноборони Росії (ВБК). Вони продовжують будівельні роботи по створенню так званого історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський" та руйнуванню культурного та археологічного ландшафту. Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в «новому» прочитанні, з використанням «сучасних» технологій і матеріалів», — йдеться у дописі.

Також зазначають, що проєкт курує Патріарша рада з культури РФ. Роботи ведуться за дорученням президента Росії, фінансуванням і оргпитаннями займається фонд «Моя історія».

У травні цього року Представництво президента України в Автономній республіці Крим повідомило, що росіяни розграбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» і вивезли артефакти Візантійського періоду до РФ.

«Вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів. Крім цього, на території “Херсонесу” окупанти продовжують злочинні археологічні розкопки», — написали на офіційній сторінці Представництва у фейсбуці.

Херсонес входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але від початку російської окупації у 2014 році міжнародна організація не має доступу до музею-заповідника і не може проводити моніторинг його збереження.