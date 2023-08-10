Привіз близько 40 тонн гуманітарної допомоги в Україну: історія юриста-волонтера з Німеччини

ІНТЕРВ'Ю RFI

Бенджамін — юрист із німецького Дюссельдорфа. З початку повномасштабного вторгнення РФ 51-річний чоловік допомагає українцям. Він розповів українській редакції RFI про низку своїх волонтерських проєктів, про українських біженців у Німеччині та про ставлення німців до війни в Україні.

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— Як ви дізналися про війну в Україні?

— Я, як і всі за межами України, дивився телевізор 24 лютого, коли все почалося. Я був просто шокований. Уже через кілька місяців я приїхав до України.

— Вам не було страшно їхати в країну, де розпочалася повномасштабна війна?

— Ні, точно ні. Я вважаю, що в житті ви ризикуєте, навіть коли виходите з власного будинку. Звичайно, що бути в Україні більш ризиковано, ніж залишатися в Німеччині, але я хочу допомогти тим, хто потребує цього. В Україні живуть хороші люди. І я певен, що важливо бути тут зараз.

У своїй роботі гуманітарного волонтера я не буваю дуже близько до лінії фронту. Проте загалом є ризик, що там, де я перебуваю, може бути російська атака. Однак я готовий прийняти цей ризик і зовсім не боюся.

Моя робота зосереджена переважно на внутрішньо переміщених особах. Хто тікає від війни, тікає з окупованих територій чи зі зруйнованих сіл. Вони приїжджають у такі місця, як Київ, чи Харків, чи Львів, які є відносно безпечними.

Бенджамін Грзімек © Фото з особистого архіву

— Яке у вас склалося враження про Україну та українців?

— Я їжджу в багато різних міст на Заході, у Центральній Україні, і на Сході. І я думаю, що Україна дуже різноманітна, тому у вас є багато відмінностей в культурі, їжі, менталітеті.

Коли ви приїжджаєте в країну, і це звично для багатьох країн, ви бачите діалекти та відмінності різних регіонів. І мені подобається цей досвід, але я тут не як турист і не як людина, яка хоче дізнатися про різницю між Заходом і Сходом України. Моє головне завдання — допомагати іншим.

— З початку повномасштабного вторгнення ви привезли близько 40 тонн гуманітарної допомоги. Що саме це було?

— Так, це дуже приблизна оцінка. Може, 35, може, 50 тонн. Точно не знаю, бо цього не рахував. Для мене це неважливо. Зазвичай я приводжу принаймні одну машину, повну речей, від одної до 1,2 тонни.

Різні речі. Я привозив одяг, медикаменти, техніку, системи очищення води. Усе, чого люди потребують.

Бенджамін Грзімек © Фото з особистого архіву

— Як ви надаєте допомогу українцям?

— У мене є два дуже важливі канали зв’язку. По-перше, це спілкування з донорами. Здебільшого в Німеччині, але також і в інших місцях Європи. У мене є певна мережа друзів, родичів, колег у моїй компанії та інших людей, які хочуть допомогти.

Я спілкуюся з цими людьми про ті конкретні речі, які вони можуть надати зараз. Це може бути якийсь різновид ліків, чи ліжко для дитини, чи щось інше. А потім я спілкуюся з іншою мережею — це другий канал спілкування між мною та місцевими волонтерами в Україні. Наприклад, благодійний фонд «Голоси дітей», із яким я нині тісно співпрацюю.

Загалом я маю близько 20 різних контактів, і вони розповідають мені, що їм потрібно зараз, наприклад для лікарень чи притулків. Процес закінчується тим, що я збираю всі потрібні речі. І коли моя машина заповнена, я намагаюся знайти час, щоб поїхати в Україну та привезти допомогу в різні міста.

Бенджамін Грзімек © Фото з особистого архіву

— Окрім гуманітарних місій, ви маєте проєкт допомоги конкретним верствам населення України. Розкажіть про них.

— Насправді я маю ідеї багатьох проєктів. Один із них — забезпечити дитячі центри України книжками. Є заклади, де надають дітям психологічну допомогу. Вони працюють із дітьми, щоб зняти стрес, спричинений війною.

У мене виникла ідея привезти книжки, щоб діти могли читати разом із дорослим. У фонді, який мені допомагає, були в захваті від такої ініціативи. І я вирішив, що можу це зробити. Я сам дуже люблю книги, тож це поєднання задоволення та справжньої допомоги дітям.

Я привозив книжки минулого літа, а тепер привезу ще раз. Тепер і українською, і англійською.

Трохи більший проєкт, наприклад, полягає в тому, щоб доправити кухонне приладдя (переважно меблі, а також каструлі та сковорідки та інші речі для приготування їжі) до притулків, починаючи з Харкова.

Ми хотіли б створити простір у притулку, де люди могли б готувати разом, де вони могли б зберігати їжу і їм не потрібно було зберігати її в кімнаті.

Бенджамін Грзімек © Фото з особистого архіву

Є ще одна українська організація, з якою я співпрацюю. Вона допомагала літнім людям до війни і робить це зараз. Окрім речей, ми готуємо їм їжу та просто спілкуємось. Старим людям це дуже потрібно.

Але ви повинні знати, що я все ще працюю юристом у Німеччині. Тож мені пощастило, оскільки мою роботу можна виконувати віддалено.

Бенджамін Грзімек © Фото з особистого архіву

— Розкажіть про родину з Києва, яку ви прихистили у власному домі? Як вам жилося з ними?

— Коли почалася війна і було зрозуміло, що біженців дуже багато, для мене було зрозуміло, що я буду допомагати, чим зможу. Я подивився на свою квартиру, у якій деякий час жив сам, і подумав, що є місце для кількох людей. І просто подав заявку онлайн.

Згодом мені подзвонили і запитали, чи готовий я прихистити сім’ю з чотирьох осіб із двома маленькими хлопчиками. Незабаром я зустрів їх на вокзалі. І тоді вони, скажімо так, почали своє життя біженців у Німеччині.

Вони прожили зі мною близько шести місяців, і ми мали досить комфортне життя. Без жодних конфліктів. Коли вони знайшли своє власне житло, мені навіть було трохи сумно, що вони виїхали.

Зараз питання українських біженців у Німеччині не таке гостре, тому що людей приїжджає менше і багато хто повертається в Україну.

— Що німці, можливо, на прикладі вашого кола знайомих, узагалі думають про війну в Україні?

— Загалом є три групи людей. У нас є багато тих, які підтримують Україну. Узагалі вони вважають, що це злочин і Україні треба допомагати як простим німцям, так і нашій владі. Я б сказав, що це приблизно 50% людей або трохи більше. Не впевнений, бо я не політичний аналітик.

Ці люди розуміють, що війна проти України є війною і проти Європи. І нам потрібно допомагати Україні і багато в чому також допомагати людям, які приїхали до Німеччини. Українські біженці в Німеччині все ще мають велику підтримку.

Потім є інша група, маленька. Може, 10%. Хто взагалі проти біженців, хто проти допомоги. Я думаю, що це меншість, але вона існує.

А посередині між ними є група, яка не є політичною. Десь 40%. Вони так думають, що все, що відбувається з іншими людьми, не повинно впливати на них. Більшість із них просто нейтральні.

Загалом більше німців підтримують Україну і проти цієї російської агресії.

— Яке головне завдання ви ставите перед собою як волонтер?

— Я не можу бути солдатом. Я занадто старий і не маю бойового досвіду. Але я, ймовірно, можу допомогти з багатьма іншими речами.

Я знаю, що те, що я роблю, — це небагато. Я не ЮНІСЕФ, я не Всесвітня продовольча програма чи щось інше. Але я намагаюся допомагати в тих сферах, які близькі мені як особистості. Я вважаю, що зараз дуже важливо допомогти людям, які постраждали від війни.