Роковини війни у Грузії: яких помилок має уникнути Україна та Захід у протистоянні з Росією

російсько-грузинська війна

Росія відкрито напала на Грузію 8 серпня 2008 року. І хоча війна тривала п’ять днів, Тбілісі втратив контроль над двома регіонами — Абхазією та Південною Осетією. Ще тоді російсько-грузинську війну називали «репетицією» перед нападом на Україну, але в це ніхто не повірив. Ми не змогли навчитися на помилках Грузії, проте можемо не допустити нових.

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Російсько-грузинська війна

Передумови до відкритої війни Росії проти Грузії закладались ще з моменту розпаду СРСР. Тоді РФ роздмухувала сепаратистські настрої у Грузії, що вийшло на воєнні конфлікти між Тбілісі з одного боку й Абхазією і Південною Осетією з іншого.

Протягом 1990–1992 років міжетнічні зіткнення переросли у відверту війну, у якій були вбиті тисячі людей із обох сторін, а десятки тисяч змушені покинути свої домівки. У 1992 році відкриті бойові зіткнення припинилися після підписання так званої Дагомиської угоди між Росією та Грузією.

Ця угода передбачала припинення бойових дій, створення змішаної контрольної комісії, до якої увійшли представники Грузії, Росії, Південної Осетії та, на правах окремої сторони, Північної Осетії. Угоду підписали 24 червня, а вже 14 липня 1992 в зону конфлікту ввели миротворчі сили в складі трьох батальйонів (російського, грузинського та осетинського).

Після укладання Дагомиських домовленостей з новою силою спалахнула війна в Абхазії. У серпні 1992 року Грузія ввела армію та Національну гвардію в Абхазію. У вересні 1993 року грузинська армія програла битву за абхазьку столицю Сухумі. У травні 1994 року за посередництва Кремля представники Грузії та абхазьких сепаратистів підписали угоду про припинення вогню. У регіон ввели миротворчий контингент СНД, який складався з російських військових.

Російські миротворці продовжували розпалювати ворожнечу в нестабільних регіонах. Їх неодноразово ловили на перевезенні зброї для південно-осетинських військових формувань. А керівництво регіону складалося фактично зі штатних співробітників спецслужб Росії. До того ж, як це зараз відбувається в окупованих українських регіонах, РФ роздавала російські паспорти в Абхазії та Південній Осетії, що також вказувало на бажання анексувати ці землі.

Час від часу в зоні конфлікту ситуація загострювалась, відбувалися обстріли прифронтових сіл. Однак у липні 2008 року напруження почало зростати й досягло свого піку 6 серпня, коли «невідома третя сила», а за фактом — російські провокатори, посилили обстріли грузинської території. 7 серпня влада Грузії ухвалила рішення розпочати операцію зі «встановлення конституційного ладу». А 8 серпня тодішній президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про початок «операції з примусу до миру» в зоні конфлікту — й армія РФ вторглася в Грузію.

Колона російської бронетехніки прямує до столиці Південної Осетії Цхінвалі, 9 серпня 2008 року. AP - Musa Sadulayev

Бойові дії тривали лише п’ять днів і закінчилися 12 серпня поразкою грузинської армії. Російські військові разом із південно-осетинськими збройними формуваннями витіснили війська Грузії з території непідконтрольної їй Південної Осетії та зупинилися під Тбілісі.

Російські військові в серпневій війні 2008 року втратили 67 осіб, з грузинського боку було 170 загиблих. Загалом близько 850 людей стали жертвами п’ятиденного конфлікту, поранень зазнали близько двох тисяч людей. Близько 30 тисяч грузинів були вимушені залишити Південну Осетію і досі не можуть повернутися до своїх будинків. Практично відразу після закінчення військових дій, 25 серпня 2008 року, Кремль оголосив про визнання державної незалежності Південної Осетії та Абхазії.

У Грузії відбулися пам’ятні заходи з нагоди 10-ї річниці російсько-грузинської війни в серпні 2008 року. AP - Shakh Aivazov

Грузію залишили сам на сам із ворогом

Аналізуючи події 2008 року, експерти вказують на те, що, на жаль, адекватної реакції на російську воєнну агресію проти Грузії не було. Західні країни висловили стурбованість і підтримали цілісність Грузії. Навіть санкції проти РФ запроваджені не були. Навіть більше, Захід швидко забув про війну, а Грузія опинилася в міжнародній ізоляції, розповідає політолог Гела Васадзе:

— Так, нас не дали «з’їсти» Росії, але після цього почалося перезавантаження відносин Заходу з РФ. Від тодішнього президента Міхеїла Саакашвілі вимагали не проявляти активності в питаннях окупованих територій, чого він не міг зробити. Тому Вашингтон разом із західними країнами просто підтримали грузинську опозицію, яка їх влаштовувала.

Очолювана грузинським олігархом Бідзіною Іванішвілі опозиція запропонувала свій варіант відносин із Росією — вдавати, що нічого не сталося. І на той момент така поведінка була цілком прийнятною для Заходу, каже Васадзе:

— А ось після 2023 року така політика перестала влаштовувати Захід. Чому саме після 2023 року? Тому що в цьому році Росії вдалося створити екосистему виживання в умовах санкцій та міжнародної ізоляції. І Грузія виявилася її частиною. Окремо Росія може використати свої відносини з Тбілісі в інформаційному плані. Мовляв, ми з Грузією зробили те саме, що й з Україною, а зараз вони з нами торгують навіть в умовах міжнародної ізоляції.

Тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та очільник грузинської опозиції Бідзіна Іванішвілі, 2012 рік. AP - Shakh Aivazov

Грузинський політолог вважає, що така політика західних країн щодо РФ «стала найбільшою стратегічною помилкою, за яку сьогодні розплачується весь колективний Захід».

Наразі сама ж Грузія, яка пережила воєнне вторгнення російської армії і яка мала би підтримати Україну, вибрала турецьку модель поведінки з Росією. Про це розповідає журналіст та колишній пресаташе посольства Грузії в Україні (2005–2010) Бачо Корчилава:

— На цей час Грузія досягла ефемерної та дуже примарної стабільності. Не можу назвати грузинську владу проросійською, але вона заграє з Росією через страх. Зараз країна намагається розвиватися, економіка росте. Вони бояться втратити те, що є, і тому намагаються грати в турецьку модель із Росією. Але слід враховувати, що Туреччина давно під «парасолькою» НАТО і є найбільшим гравцем у Чорноморсько-Каспійському регіоні. І треба розуміти, що те, що дозволено великому гравцю, не завжди є прийнятним для маленької Грузії.

І головною помилкою Тбілісі, на думку Корчилави, буде вважати, що «Росія зможе поводитися як цивілізована держава, і думати, що вона раптом зміниться».

Україна не має повторити грузинських помилок

Напад Росії на Грузію називали репетицією великої війни в Україні. Проте українські політики, здебільшого проросійські, у це не вірили або ж не хотіли, щоб у це повірили українці. Навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі 2014 року купа політиків наполягала на діалозі з Кремлем і всіляко виправдовувала дії Володимира Путіна. На жаль, така позиція спостерігається і після широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. І досі «агенти Кремля» перебувають на території України, а отже, можуть впливати на нашу політику.

Знищена російська бронетехніка стоїть на околиці Києва після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, 31 березня 2022 року. AP - Rodrigo Abd

І найголовніше, що має зробити Україна, поки йде війна, — не вірити жодному слову РФ, радить Бачо Корчилава:

— А по-друге, не розпочинати внутрішніх політичних чвар. Росія цього чекає, вона над цим працює. І це їй вигідно. Усе залежатиме від того, як діятиме Україна, як ми діятимемо на полі бою, як працюватиме зовнішня політика, чи збережемо ми єдність усередині країни. Політика — страшна річ, у ній є лише власні інтереси й немає місця дружбі. Зрозуміло, що різні країни на тлі російсько-української війни можуть мати економічні проблеми. І ворог цим користуватиметься. І нам слід працювати з усіма європейськими та американськими політичними силами та пояснювати, що якщо вони не допоможуть зупинити війну тут і зараз, то вони відчують, скільки проблем їм створить Росія потім.

Захід також має вчитися на своїх помилках. Політика умиротворення не подіє на Путіна, впевнений грузинський журналіст:

— Просто про це зараз йде багато розмов серед політиків західних країн. Мовляв, Росія отримала по зубах і зараз треба з нею говорити. А це категорично неприпустимо. Будь-які мирні переговори на цьому етапі, будь-яка спроба заморозити конфлікт та умиротворити агресора може призвести до дуже поганих результатів в Україні, а далі — і на всьому пострадянському просторі. Тому що ці люди не відмовляться від своїх імперіалістичних цілей.

Гела Васадзе вважає, щоби повністю перемогти РФ треба пам'ятати, що ця імперія жодного разу не розвалювалася, були лише різні форми її існування:

— Війна буде тривати доти, доки не буде змінена форма російської держави і їй не буде завдано стратегічної поразки. І війна триватиме не лише в Україні, це буде загрозою всьому світу, бо Росія — це імперія старого типу, яка прагне світового панування всупереч усілякій логіці. Якщо зараз РФ не завдати стратегічної поразки, це буде великою помилкою України та Заходу. В Україні це добре розуміють, і на Заході, на щастя, також почали розуміти.