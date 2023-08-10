Як Росія судить українських військових — розслідування журналістів

Через війну

Міжнародне видання Justice Info, яке спеціалізується на питаннях міжнародного правосуддя, з’ясувало, де і за що судять українців у справах пов’язаних із війною Росії проти України. Центр судочинства у цих справах знаходиться у Ростові-на-Дону, а інкримінують нашим співвітчизникам зазвичай «тероризм» та «насильницьке захоплення влади».

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У своєму розслідуванні журналісти Justice Info використовували сайти судів, судову статистику та публікації російських ЗМІ. Вони з’ясували, що від початку повномасштабного вторгнення суди Ростова-на-Дону та окупованих Донецька та Луганська розглянули щонайменше 15 кримінальних проваджень, в яких фігурує приблизно 50 українців та іноземців, яких Росія вважає найманцями.

У виданні зазначають, в окупованих Луганську та Донецьку сайти так званих судів не мають такого функціоналу, як російські ресурси. Але вони періодично звітують про вже розглянуті справи. Наприклад, так званий «Верховний суд ДНР» виніс вже три вироки. Розглядали їх або за російськими законами, або за так званим «Кримінальним кодексом ДНР».

Наприклад, 31 травня в Донецьку від імені РФ засудили до довічного ув'язнення старшину Максима Кондрашева з позивним «Раш», який є військовослужбовцем батальйону «Азов». Начебто він 2 березня 2022 року відкрив вогонь із автомату по мікроавтобусу із цивільним населення. І це відбулося біля меткомбінату «Азовсталь».

Ще двох бійців «Азову» Дмитра Смітія та Артема Бублика засудили до 15 та 20 років колонії суворого режиму відповідно. А так званий «Верховний суд ЛНР» засудив двох українців за шпигунство навесні.

Дмитра Смітія засудили на 15 років © novosti.dn.ua

Видання повідомляє, що за статистикою так званої ДНР у 2023 році за шпигунство на користь України засудили двох людей, ще 40 — за «злочини проти громадської безпеки».

«Досить розмита кваліфікація, яка включає 27 статей КК Російської Федерації, який зараз використовує ДНР, у тому числі й ті ж звинувачення, за якими, за нашими спостереженнями, українців судить військовий суд Південного округу… Однак статистика загальна, тому неможливо визначити, проти кого винесено ці вироки», — пише Justice Info.

Ті, кого не можна порахувати

У контексті війни неможливо точно підрахувати кількість позовів проти українців у Росії, каже адвокат Леонід Соловйов, член Московської колегії адвокатів, який захищає кількох українських військовополонених на різних етапах процесу. Загалом, за його оцінками, у Росії відкрито близько 100 кримінальних справ проти українських військових.

За інформацією Соловйова, деяких українців, яких зокрема звинувачують у шпигунстві, утримують в одиночних камерах у Москві у Лефортово, головному слідчому ізоляторі ФСБ Росії.

«Наприклад, відомо, що там утримують 25-річну українку та кримську татарку Леніє Умерову, але інформації про неї немає. Що стосується справ про шпигунство, то інформація про затриманих на сайтах судів, як правило, недоступна», — пише видання.

Леніє Умерову тримають у Лефортово © 5.ua

За даними ФСБ, від початку війни за звинуваченням у шпигунстві було затримано щонайменше шість українців на окупованих територіях Херсонщини, у Ростовській та Курській областях РФ. Їх підозрюють у зборі інформації про розташування та пересування російських військ і передачі її українським військовим.

У чому звинувачують українців?

За підрахунками Justice Info, з 24 лютого 2022 року військовий суд Південного округу Ростова-на-Дону отримав загалом 14 справ за обвинуваченням у «насильницькому захопленні влади». Саме його найчастіше використовують судді РФ у кримінальних справах проти українських військовослужбовців. У 2023-му до Південного окружного військового суду надійшло 9 таких справ.

«Раніше обвинуваченими у справах, пов’язаних зі звинуваченням у «насильницькому захопленні влади», були переважно прихильники терористичних організацій, таких як «Ісламська держава». За цим звинуваченням також притягнуто до відповідальності кримських татар, турецької етнічної групи вихідців з Криму. Їх звинуватили в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія визнала терористичною. В анексованому Криму переслідування членів "Хізб ут-Тахрір" є інструментом репресій проти рухів солідарності та активістів серед місцевого населення, заявляє правозахисний центр "Меморіал", який задокументував ці випадки», — пише Justice Info.

Першим українцем, якого судили за «насильницьке захоплення влади» та «жорстоке поводження з цивільними», став військовий ЗСУ Антон Чередник. За даними російської прокуратури, 27 березня 2022 року Чередник затримав двох чоловіків у місті Мирне поблизу Маріуполя та наказав їм лягти на землю. Нібито ті йому пред'явили документи, але він вимагав сказати речення українською мовою. Чередник нібито вистрілив в одного з чоловіків під приводом того, що він неправильно вимовив. Видання, посилаючись на витяги із допитів та публікації російських ЗМІ, пише, що українець визнав свою провину частково. Обвинувачення вимагає для нього 17 років суворого режиму.

Антона Чередника хочуть засудити на 17 років © graty.me

Інкримінують тероризм

У суді Ростова-на-Дону знаходиться така справа, де фігурують п’ять жителів Мелітополя — військовослужбовець ЗСУ Ігор Горлов та військові тероборони Володимир Зуєв, Андрій Голубєв, Олександр Жуков та демобілізований військовий Юрій Петров. Їм інкримінують планування вибухів на місцях дислокації російських військ. Одне із перших засідань відбулося 16 липня, де обвинувачувані не визнали провину. А тільки Ігор Горлов сказав, що у нього була зброя.

У Ростові-на-Дону звинувачують у «тероризмі» солдата розвідувального батальйону ЗСУ сержанта Павла Запорожця. За версією сторони обвинувачення, він планував влаштувати вибух у Херсоні 9 травня 2022 року. Запорожець прийняв частину обвинувачення, але його адвокат Олексій Ладін заперечує законність провадження. Він вважає, що до Запорожця слід ставитися як до військовополоненого, оскільки він виконував бойовий наказ.

У травні цього року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що відкрито понад 2900 кримінальних проваджень проти 716 осіб, мовляв, через злочини на Донбасі та ті, що пов'язані із війною в Україні. Але до суду доходить не так багато справ.

За словами юристки Валерії Вєтошкіної, оцінити точну кількість українців, яких переслідують, дуже складно:

— Деякі з них досі перебувають в одиночних камерах, тюрмах і підвалах на окупованих територіях. Держава добровільно не ділиться цією інформацією.