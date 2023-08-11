Війна в Україні загрожує глобальній безпеці: як цим користується Росія

світове протистояння

Розв’язана Росією війна в Україні поставила під загрозу майбутнє глобальної безпеки. Напруження зростає в багатьох регіонах по всьому світу: переворот у Нігері, тайванська криза, погрози наступу на Південну Корею від КНДР. Така ситуація є вигідною для Кремля, який використовує її, щоби відвернути увагу світу від українського питання.

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Кім Чен Ин погрожує наступом на Південну Корею

Активна фаза війни між Корейською народно-демократичною республікою (КНДР) та Південною Кореєю тривала з 1950 до 1953 року, розділивши півострів на дві частини. Відтоді дві Кореї фактично перебувають у стані війни. Час від часу лідери країн намагаються поновити діалог та домовитися про мир, але це не дає результатів і відносини між країнами дуже нестабільні.

Нещодавно глава КНДР Кім Чен Ин оглянув основні заводи з виробництва боєприпасів та наказав «забезпечити більш потужні ударні засоби для виконання завдань зі стримування війни». Він також закликав військових навчатися, використовуючи новітню зброю, щоб бути готовими до бою. Примітно, що сталося це після нещодавнього візиту російської делегації на чолі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Лідер КНДР Кім Чен Ин AP

А днями північнокорейський лідер закликав готуватися до можливої наступальної війни. Ин «глибоко узагальнив і проаналізував поточну ситуацію на Корейському півострові та поблизу нього і дійшов висновку про потребу подальшого посилення підготовки Народної армії Північної Кореї до наступальних дій».

Уся увага на Африку

26 липня в Нігері група солдатів заявила про усунення від влади легітимного президента Мохамеда Базума. Хунта закрила кордони країни, оголосила комендантську годину, призупинила роботу всіх установ та застерегла, що не допустить будь-якої іноземної інтервенції.

За декілька днів лідери перевороту звинуватили Францію та її союзників у намірі розпочати військову операцію задля звільнення Базума. На що Буркіна-Фасо та Малі — сусіди Нігеру, у яких також керують військові, — попередили, що будь-яке втручання в ситуацію вважатимуть «оголошенням війни», а також пригрозили дестабілізацією ситуації в регіоні.

Своєю чергою, лідери країн Західної Африки висунули ультиматум збройним силам Нігеру. Вони вимагають відновити конституційний порядок та повернути владу Мохамеду Базуму, інакше погрожують застосувати військову силу. Економічне співтовариство західноафриканських країн (ECOWAS) повідомило, що розпорядилося розгорнути «резервні сили» для відновлення демократії в Нігері.

Хунта Нігеру заявила, що вб’є Базума, якщо сусідні африканські країни спробують здійснити будь-яке військове втручання для відновлення його правління.

Військові повідомляють про захоплення влади у Нігері, 26 липня 2023 року. AP

Тайванська криза

Відносини між Китаєм і Тайванем вчергове загострилися 2022 року після початку війни в Україні. Влада Китаю традиційно негативно ставиться до будь-яких міжнародних контактів Тайбея, вважаючи це порушенням суверенітету. Торік у серпні Пекін розпочав наймасштабніші у своїй історії військові навчання після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбея, а також запровадив санкції проти американського політика. Протягом пів року військові навчання в районі Тайваню проводять обидві сторони.

А у квітні 2023 року Китай розпочав триденні військові навчання з оточення Тайваню через кілька годин після повернення президентки Тайваню Цай Інвень із США.

Росія доливає олії до вогню

Війна в Україні розхитала безпекову ситуацію у світі. Цим тепер користуються різні світові гравці, намагаючись змінити сталий світопорядок, встановлений за підсумками Другої світової війни. Український військовий журналіст Владислав Селезньов пояснює:

— Звісно, за такого розкладу Росія намагається втримати статус потужного геополітичного гравця. Кім Чен Ин же вчинив безглузду спробу нагадати про себе. Хоча, на мою думку, його заяви — це просто провокація та військово-політичний шантаж. Тут і протистояння США та Китаю. Тобто багато світових гравців намагаються використати ситуацію з найбільшою користю для себе.

Такий розклад цілком задовольняє Росію, адже після розв’язання війни вона зіткнулась із масштабним спротивом майже всього цивілізованого світу. І зараз Кремль використовує нестабільність, щоби відвернути увагу ключових світових гравців від українського питання. Звідси й напруження в Нігері та погрози від КНДР, вважає військовий експерт Олег Жданов:

— Ми розуміємо, що ситуація з Нігером відбулася не без втручання Росії. Лідери перевороту навіть зверталися до Кремля за допомогою. Звісно, росіяни мають бажання відволікти Францію від допомоги нам. Щодо Північної Кореї, тут навіть можна не сумніватися, що це пов’язано із нами, тому що вже другий раз поспіль російський міністр оборони Сергій Шойгу звертається за допомогою до Кім Чен Ина по зброю та боєприпаси.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та лідер КНДР Кім Чен Ин AP

А от щодо тайванської кризи, там більше відіграє чинник протистояння Китаю та США, каже Жданов:

— Сполучені Штати йдуть своїм шляхом та використовують Тайвань для тиску на Китай, що йому дуже сильно не подобається. Насправді ж Сполучені Штати визнають, що Тайвань та КНР — одна країна, але з різними системами управління. Китай не може цього допустити у своїй тоталітарній, імперській політиці. А от решта конфліктів і справді пов’язані з війною в Україні.

На думку аналітиків, якщо світ дозволить Росії силою окупувати українські території, то й Китай почне силою захоплювати острів.

Задум Росії цілком зрозумілий — вчиняти локальні конфлікти та грати на виснаження колективного Заходу. Проте економіка РФ, яка зазнала втрат через санкції та міжнародну ізоляцію, не дасть їй досягти того, що вона замислила, вважає Селезньов:

— Тому Путін робить ставку на виснаження наших партнерів, але тут абсолютно чіткий сигнал подає США, заявляючи про багаторічну військову та економічну допомогу Україні. Тобто вони показують, що не втомилися від війни й будуть надалі підтримувати нас. І я не думаю, що в російському бюджеті вистачить грошей, щоби забезпечити всі ці процеси, які розпочала Москва по всьому світу.

До того ж Захід уже зовсім іншим чином реагує на провокації РФ та не буде йти на поводі в Путіна, розуміючи, що найголовніші проблеми розв'язуються на війні в Україні, пояснює Жданов:

— Росія порушила один із найважливіших пунктів міжнародного права про недоторканність кордону. І Україна зараз бореться за те, щоби повернути територію та відновити свою територіальну цілісність. Справа в тому, що у світі дуже мало країн, у яких немає територіальних претензій до суміжних держав. І всі розуміють, якщо зараз Росії дозволити перекроїти кордони, завтра такі ж самі проблеми отримають інші країни. У кожного почнеться своя війна.