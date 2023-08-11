В Україні звільняють усіх голів обласних військкоматів — Зеленський

Великі зміни

ТЦК мають очолити офіцери з бойовим досвідом — за їхнє призначення відповідатиме Валерій Залужний.

Валерій Залужний під час засідання РНБО

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За підсумками засідання РНБО сьогодні, 11 серпня, Володимир Зеленський заявив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

«Керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада», — сказав президент.

Також Рада нацбезпеки та оборони рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК тих офіцерів, які мають реальний бойовий досвід.

Своєю чергою, рекомендації щодо кандидатур на посади очільників ТЦК Залужному мають надати керівники оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань. Усіх цих офіцерів перевірить Служба безпеки України.

Також стало відомо, що за два тижні відбудеться засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарської комісії, зараз тривають перевірки, готуються відповідні пропозиції.

«Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, до своїх завдань — це просто аморально», — підкреслив Зеленський.