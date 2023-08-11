Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 19 — поранено
Увечері 10 серпня армія РФ нанесла удар по Запоріжжю: ракета «Іскандер–К» влучила по готелю Reikartz. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще 16 отримали травми.
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Як повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, росіяни знову обрали своєю ціллю об'єкт цивільної інфраструктури:
«Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія».
Пізніше стало відомо, що удар було нанесено по готелю Reikartz, де, як розповіли в Міноборони, розташовується денний дитячий табір. Там займалися діти віком від 6 до 13 років кожного дня до 18:00, росіяни атакували готель через годину після закриття табору.
Станом на 20:22 було відомо про 9 постраждалих людей. Згодом кількість поранених зросла до 19 осіб, серед яких четверо — діти.
Також було зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів, відомо про дві пошкоджених багатоповерхівки.
На обстріл уже відреагували в ООН: гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун засудила російську ракетну атаку по Запоріжжю:
«Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо.
Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто.
Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року».