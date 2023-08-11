Чи працюватиме ізраїльська модель гарантій безпеки від США в Україні

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На початку серпня Київ розпочав переговори з Вашингтоном щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в межах Спільної декларації про підтримку української держави. Передбачається, що допоки Україну не приймуть до НАТО, їй надаватимуть гарантії, аналогічні до тих, що має Ізраїль.

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Гарантії безпеки для України

Лідери країн Групи семи (G7) погодили на полях саміту НАТО у Вільнюсі спільну декларацію про підтримку України. Вона передбачає низку двосторонніх безпекових зобов’язань перед нашою державою.

Що передбачають гарантії безпеки:

Забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Йдеться насамперед про допомогу у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, у повітрі та на морі. Пріоритетом є протиповітряна оборона, далекобійна артилерія, вогневі засоби дальньої дії, бронетехніка та інші ключові засоби, зокрема бойова авіація. Крім того, це сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами; підтримка подальшого розвитку оборонно-промислової бази України; тренування та навчання українських збройних сил; обмін розвідданими та співробітництво; підтримка ініціатив із кіберзахисту, безпеки та стійкості, зокрема для протидії гібридним загрозам.

Зміцнення економічної стабільності та стійкості України. Зокрема, реконструкція та відновлення задля створення умов, сприятливих для просування економічного процвітання України, а також її енергетичної безпеки.

Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України, спричинених агресією РФ, а також для впровадження нею ефективних реформ, які підтримуватиме належне врядування, важливе для просування на шляху до євроатлантичних прагнень.

Окрім того, передбачено заходи на випадок нової агресії РФ. Насамперед це негайні консультації, які дозволять якомога швидше забезпечити Україну всіма потрібними для оборони засобами.

Лідери країн Групи семи та Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі © AP - Pavel Golovkin

Союзники зобов’язуються підтримувати Україну в притягненні РФ до відповідальності за агресію. Це економічні та юридичні заходи, спрямовані на покарання країни-агресора та збільшення її витрат на війну, зокрема посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судового переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

Окрім лідерів G7 — Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки — до декларації долучилися ще 13 країн: Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція та Латвія.

Першими, із ким Київ почав переговори щодо гарантій безпеки стали Сполучені Штати Америки. Ще до саміту у Вільнюсі Джо Байден заявляв, що Вашингтон готовий запропонувати Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, що надає Ізраїлю.

Він додав, що Америка готова взяти на себе десятирічне зобов’язання гарантувати безпеку Україні. У межах цього надавати Києву військову та фінансову допомогу, а також організувати спільне виробництво озброєння.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський © AP - Paul Ellis

Що таке «ізраїльська модель»

Угода з Ізраїлем передбачає надання від США передусім військової допомоги. Так ізраїльська армія в короткі терміни отримала літаки F-16 та встановила протиракетну систему «Залізний купол».

США також надає потужну довгострокову фінансову допомогу. Остання домовленість діє з 2019 року. Вашингтон зобов’язався щорічно протягом десятиліття виділяти Єрусалиму 3,8 мільярда доларів саме на оборонні потреби. Крім того, щороку Конгрес погоджує додаткову суму, розмір якої залежить від фінансової ситуації в США.

Також американці задешево продають Ізраїлю списане озброєння, що на певному етапі допомогло йому значно наростити свій оборонний потенціал. Країни підтримують військово-технічну співпрацю, створюють спільні оборонні підприємства, а Ізраїль отримує доступ до чутливих і надсучасних технологій.

США та Ізраїль співпрацюють у протидії кіберзагрозам, розвідувальній сфері, організовують спільні військові навчання, борються проти тероризму.

Батарея ізраїльської протиракетної системи «Залізний купол», розгорнута для перехоплення ракетного вогню з Сектора Гази © AP - Ariel Schalit

Україна — не Ізраїль

Опитані українською редакцією RFI експерти зазначають, що безпекова допомога Ізраїлю від США має свої переваги. Як приклад, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук наводить той факт, що допомогу Ізраїлю визначають американські закони, чинні протягом десяти років:

— Таким чином, на неї не впливають зміни внутрішньополітичної ситуації в цих країнах, наприклад вибори. У цьому є плюси. Якщо США вийде на такий формат безпекової допомоги Україні — це добре, але це, наголошую, не гарантії безпеки.

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер вважає перевагою такого співробітництва зі США можливість, яку має американський президент, надавати країнам-партнерам будь-яку зброю за скороченою процедурою та без погодження з Конгресом.

Експерти наголошують, що ситуація в Україні є відмінною від ізраїльської. Українці воюють із країною, яка за потужністю війська залишається однією з найсильніших у світі, каже військово-політичний оглядач Олександр Коваленко:

— Росія є більшою загрозою, аніж ті країни, які загрожують Ізраїлю. Нам не підходить адаптація рішень, які працювали у випадку з Ізраїлем, чи Південною Кореєю, чи кимось іншим. Має бути свій унікальний підхід з урахуванням усіх факторів.

Росія досі залишається найбільш мілітаризованою країною у світі (ілюстративне фото) © AP - Sergei Grits

Схожий погляд висловлює і Павло Лакійчук. Він додає, що проти Ізраїлю воює навіть не держава, а терористичні угруповання:

— Вони не мають таких великих технічних та військових спроможностей, як Ізраїль. Якби Україні протистояла тільки, наприклад ПВК «Вагнер», то така система безпеки, як у Ізраїлю, можливо, була б нам цілком доречною.

Крім того, Україна воює проти ядерної держави, а Ізраїль сам є власником ядерної зброї, каже Лакійчук:

— Хоча Ізраїль не оголошував себе ядерною країною, але де-факто Ізраїль володіє ядерною зброєю. І це один із ключових факторів стримування. До слова, в ізраїльських противників ядерної зброї немає. Поки до її створення найближче підійшов Іран, тому на нього здійснюється такий шалений тиск із боку США.

Найкращою гарантією безпеки для України, як кажуть експерти, є членство в НАТО. Однак в Альянсі чітко дали зрозуміти, що поки йде війна, ні про який вступ не йдеться. Тому наразі Київ очікує від своїх партнерів максимально потужної підтримки, каже Коваленко:

— Має бути незмінна та постійна підтримка України під час війни всіма наявними засобами й без недомовок. Бо коли місяцями приймається рішення про надання нам ракет ATACMS, якого немає і досі, чи як довго ми випрошували ЗРК Patriot для захисту нашого неба від російських ракет, ось такого бути не має. Я вважаю, що в цих двосторонніх домовленостях не має бути обмеження по номенклатурі озброєння. Але я поки не бачу готовності наших партнерів до такого рішення.

Україна очікує, що гарантії безпеки від держав-партенрів допоможуть отримувати більше зброї в короткі терміни (ілюстративне фото) © AP - Francisco Seco

На думку Лакійчука, підписання довгострокових договорів за ізраїльським сценарієм — це добра підтримка. Проте для України найкращим варіантом був би шведсько-фінський формат гарантій безпеки:

— Тоді Велика Британія, США та низка європейських країн надала Швеції та Фінляндії відповідні безпекові гарантії на період, поки вони офіційно не стануть членами НАТО. Але там була інша ситуація, було розуміння, що Росія навряд чи буде відкривати другий фронт та нападати на шведів і фінів. Якщо би ми отримали такі гарантії військової підтримки, щось подібне до ст. 5 від конкретних держав-членів НАТО, це було б дуже потужно, але я в це не вірю.

Сергій Ауслендер вважає, що безпекові гарантії від США та інших країн для України є проміжним рішенням на час воєнного протистояння з РФ:

— Поки вам гарантують поставки зброї та фінансову допомогу, воювати за вас ніхто не збирається. На цьому етапі — це суттєва допомога. Хоча мені здається, що вона надається досить дозовано. І партнери могли би надати набагато більше зброї. Можливо, після цих консультацій, це питання буде вирішено.