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Окупаційна влада повідомляє про щонайменше три «збиті» ракети С-200, які начебто були модифіковані для нанесення ударів. У Міноборони РФ заявили, що атаки на Кримський міст «не залишаться без відповіді».

Густий дим над Керченським мостом. Поблизу переправи двічі за день спрацювала ППО

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Перші повідомлення про звуки вибухів в районі Керчі почали надходити з тимчасово окупованого півострова близько 13:00. Користувачі соцмереж масово публікували фото та відео диму, що здіймався з одразу кількох ділянок мосту.

«У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційним джерелам інформації», — невдовзі заявив самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов.

Окупаційна влада продовжила запевняти, що дим навколо мосту — «димова завіса, створена спеціальними службами».

Рух переправою був перекритий близько години. Потім його відновили, але автівки пропускали лише протягом 30 хвилин, допоки в районі Керчі не почали лунати нові звуки вибухів.

У російському Міноборони заявили, що Кримський міст двічі став об'єктом атаки. За їхніми даними, «збити» вдалося модифіковані ракети С-200, які начебто застосували ЗСУ. У Києві події в Криму не коментують. А втім, одночасно з першою хвилею вибухів керівник ОП Андрій Єрмак опублікував на своїй сторінці у соцмережі композицію Yellow Submarine гурту The Beatles.

Окупаційна влада стверджує, що міст та люди не постраждали. Близько 16:00 транспорт продовжив рух переправою.