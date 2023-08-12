СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Контрнаступальні дії українських сил тривають на щонайменше трьох ділянках фронту. Значне тактичне просування спостерігається на заході Запорізької області. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ значно просунулися у Запорізькій області і вийшли на околиці Роботиного — ISW

Реклама Читати продовження

Українські війська просунулися в Урожайному (9 км на південь від Великої Новосілки), а також до околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) у Запорізькій області. Це підтверджують геолокаційні кадри, повідомляється в останньому зведенні Інституту вивчення війни.

ЗСУ значно просунулися у Запорізькій області і вийшли на околиці Роботиного — ISW © ISW

На думку експертів, українські контрнаступальні операції змушують окупантів передислокувати сили. У Росії сьогодні немає значних резервів, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту, — підсумовують аналітики.

Водночас у Британському Міноборони з покликанням на розвідку повідомляють, що Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ із Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області. Там, за даними відомства, «тривають запеклі бої».

Дії російського командування начебто пов’язані з виснаженням особового складу, який перебуває на цьому напрямку. Однак передислокація, найімовірніше, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає тиску з боку українських десантних рейдів.