Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову. Загинув співробітник Нацполіції
Вибух пролунав близько 9-ї ранку. Внаслідок розриву бомби загинув 31-річний капітан поліції. Постраждали 12 людей, серед яких четверо правоохоронців.
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Російська КАБ вдарила по одній з вулиць Оріхова Запорізької області приблизно о 08:40. Від вибуху загинув поліціянт, ще четверо його колег зазнали поранень. Медики оцінюють стан двох правоохоронців як тяжкий.
Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 8 громадян, деякі з них також у важкому стані. Парамедики надали постраждалим першу медичну допомогу та наразі транспортують їх до медичних закладів.
За фактом скоєння Росією чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.