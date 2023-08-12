Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову. Загинув співробітник Нацполіції

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Вибух пролунав близько 9-ї ранку. Внаслідок розриву бомби загинув 31-річний капітан поліції. Постраждали 12 людей, серед яких четверо правоохоронців.

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Російська КАБ вдарила по одній з вулиць Оріхова Запорізької області приблизно о 08:40. Від вибуху загинув поліціянт, ще четверо його колег зазнали поранень. Медики оцінюють стан двох правоохоронців як тяжкий.

Наслідки влучання російської КАБ в Оріхові, що у Запорізькій області © Нацполіція України

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 8 громадян, деякі з них також у важкому стані. Парамедики надали постраждалим першу медичну допомогу та наразі транспортують їх до медичних закладів.

Наслідки влучання російської КАБ в Оріхові, що у Запорізькій області © Нацполіція України

За фактом скоєння Росією чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.