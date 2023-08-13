Шестеро людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини військами РФ

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Близько 10 ранку росіяни здійснили масований обстріл кількох населених пунктів у Херсонській області.

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У Широкій Балці російський снаряд забрав життя одного місцевого жителя та трьох членів однієї родини, серед яких немовля. У важкому стані з-під завалів дістали 12-річного хлопчика, його ушпиталили. Медики борються за життя дитини. Про це інформує Херсонська ОВА.

Наслідки обстрілу Херсонщини, 13 серпня 2023 р. © Херсонська обласна прокуратура

Окупанти також вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули 71-річний та 57-річний чоловіки. Поранено ще одну місцеву жительку.

Наслідки обстрілу Херсонщини, 13 серпня 2023 р. © Херсонська ОВА

Армія РФ обстріляла крамницю у Комишанах. Внаслідок чого 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка — легкі.

Наслідки обстрілу Херсонщини, 13 серпня 2023 р. © Херсонська ОВА

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Легкі уламкові поранення дістала 61-річна жінка, її ушпиталили.

Наслідки обстрілу Херсонщини, 13 серпня 2023 р. © Херсонська ОВА

Обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.