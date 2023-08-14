Наслідки нічного обстрілу України: є загиблі та поранені

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Вночі 14 серпня російські війська атакували Україну 15 ударними дронами Shahed-136/131 та 8 крилатими ракетами «Калібр».

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Сили протиповітряної оборони повідомили про знищення всіх цілей. Крім того, у Повітряних силах повідомили про збиття російського вертольота на Бахмутському напрямку.

Через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох районах Одеси. Зокрема пошкоджені супермаркет, багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптека та гуртожиток вищого навчального закладу. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, поранення отримали троє людей.

Наслідки нічного обстрілу © via REUTERS / DEFENCE FORCES SOUTHERN UKRAINE

Наслідки нічного обстрілу © МВС

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У Херсоні внаслідок нічного обстрілу росіянами житлових кварталів поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.Також вночі російські військові обстріляли Запорізький район, внаслідок чого були повністю зруйновані два житлові будинки. Внаслідок ракетного удару загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку доставили в лікарню.