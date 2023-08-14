РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ
Наслідки нічного обстрілу України: є загиблі та поранені
Вночі 14 серпня російські війська атакували Україну 15 ударними дронами Shahed-136/131 та 8 крилатими ракетами «Калібр».
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Сили протиповітряної оборони повідомили про знищення всіх цілей. Крім того, у Повітряних силах повідомили про збиття російського вертольота на Бахмутському напрямку.
Через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох районах Одеси. Зокрема пошкоджені супермаркет, багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптека та гуртожиток вищого навчального закладу. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, поранення отримали троє людей.