ПОТОНУВ В ОЗЕРІ СЕВАН

У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. ЗМІ повідомляють, що він потонув в озері Севан увечері 13 серпня.

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Про це повідомила пресслужба МЗС України.

«Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка», — йдеться у повідомленні.

При цьому обставини, за яких сталася трагедія, там не уточнили. Водночас ЗМІ пишуть, що дипломат Сенченко потонув в озері Севан у Вірменії.

«Рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть», — пише Бабель.

Олександр Сенченко розпочав свою роботу в МЗС у 2003 році. Протягом своєї дипломатичної кар’єри він працював на різних посадах в апараті Міністерства у Першому територіальному управлінні, Департаменті євроатлатничного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра та Шостому територіальному управлінні, а також направлявся в довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України у РФ, Азербайджанській Республіці та Республіці Вірменія.