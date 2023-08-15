Без жалості, але з вдячністю: як суспільству допомогти військовим повернутися до цивільного життя

ПІДТРИМКА ВАЖЛИВА

Вони без вагань стали на захист рідної країни зі зброєю в руках. Ми захоплюємося ними в особистих розмовах та пишемо про це в соцмережах. Ми пишаємося, що вони такі сміливі, сильні та відчайдушні. Ми вдячні їм за це, але... не завжди демонструємо свої справжні почуття. А вони дуже потрібні нашим захисникам.

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Убивча байдужість

«Хочу підтримати, але боюсь зробити боляче...», «Не знаю, як правильно себе поводити...», «Ніяково, що я в комфорті та цілий-здоровий, тому соромно дивитися в очі...». Українці у соцмережах часто зізнаються, що не знають, як себе правильно поводити, побачивши військових, зокрема травмованих. Тому нерідко відводять погляд. Військовослужбовці ж зазначають — така поведінка ображає.

— Багато військових, які там, думають, що захищають, роблять добру справу. Але коли людина вже повертається, таке враження, що ти більше нікому не потрібен, що ти потрібен тільки своїм рідним, хто з тобою лишився, і все. А більшість людей просто не хочуть цього помічати, — ділиться військовий Михайло Варварич.

Він втратив обидві ноги в запеклих боях на Луганщині. Після численних складних операцій зміг стати на біонічні протези, які встановили у США. Хлопець ще вчиться на них ходити, а про життя на протезах розповідає в соцмережі підписникам:

— Людям зараз простіше написати тобі в коментарях чи поставити лайк, що ти молодець, що захищав. А коли вони тебе бачать, то ніяковіють або що, я не знаю. Можливо, їм просто соромно до тебе підійти і тобі щось сказати. Є люди, які підходять, і це приємно.

Достатньо сказати «дякую»

Більшість людей не знає, як себе правильно поводити поруч із ветераном або кимось, хто має травми чи ПТСР. Тому в українців попереду дуже багато роботи, каже клінічна психологиня, гештальт-терапевтка Олена Ландер:

— Людина зазвичай стикається з безсиллям, нерозумінням, що вона може в такій ситуації зробити. Через це їй стає ніяково та у неї з'являється почуття провини. І через те, що ці відчуття важко переносити, вона не знає, що з ними зробити, тому і відвертається.

За різними оцінками, Україну наразі боронить близько мільйона військовослужбовців. За даними ж найбільшого у світі виробника протезів — німецької компанії Ottobock — близько 50 тисяч українців втратили кінцівки через війну. Цілком ймовірно, що реальна цифра є вищою, оскільки протезують через якийсь час після поранення. Тож на вулицях українських міст з'явиться набагато більше людей із протезами та на візках. До цього треба бути готовими і говорити про це з дітьми.

Зустрівши військового на вулиці, достатньо просто та щиро сказати: «Дякую». Якщо людина налаштована до розмови, то, звісно, можна і поспілкуватися, але важливо не ставити незручних питань.

— Головне, щоб не було цієї байдужості, що всі відвернулися і вони тебе не помічають. Наприклад, я йду на протезах, не треба просто йти і відвертати голову, вдавати, що ти мене не бачиш. Подивися, кивни головою, я зрозумію. Тобто навіть ось цей самий кивок головою — це і є те саме «дякую», — ділиться Михайло Варварич, —Тобі не потрібно мене обіймати, тобі не потрібно мені гроші давати чи ще щось. Тобі просто треба показати, що ти радий, наприклад, що я вижив, що я тут.

Не жалість, а гордість

Військові наголошують — їх не треба жаліти. Проте вони потребують підтримки від суспільства, не тільки коли перебувають на передовій, зауважує Михайло, але й коли повертаються в тил:

— Коли є підтримка від людей, яких я захищав, буде приємно. Ти будеш розуміти, що тебе підтримують на будь-якому твоєму етапі, а не тільки коли ти там. Маєш бути героєм, коли ти повертаєшся з війни.

Важливо в постраждалих воїнах бачити не жертв, а героїв, зазначає психологиня Олена Ландер:

— Можна дивитися на хлопців і думати: «Молоді, 20 років, жовтороті. Куди ж вони йдуть? Що ж їх чекає бідненьких». А можна дивитися і думати: «Боже мій, 20 років, а він вже зробив цей вибір — йти і захищати свою країну від ворогів. Наскільки він сильний молодий чоловік». Можна дивитися і пишатися.

Український захисник поблизу Бахмута © Libkos / AP

Олена зауважує, що відмовитися від жалості дуже складно, проте треба цього прагнути та звільнятися від неї ще на рівні мислення:

— Звісно, жалість нікому не потрібна. Якщо змінити цей рівень сприйняття на рівні суспільства, що почесно бути солдатом, почесно зазнати щось для своєї країни, тоді жалощів в очах не буде, буде тільки захоплення. Але це колосальна робота, у тому числі, психологів, соціальних працівників, журналістів та взагалі пропаганди, у гарному сенсі цього слова.

Психологиня наголошує: кожному під силу зробити життя ветеранів та постраждалих комфортнішим. У цьому напрямку повинні працювати як державні програми, так і приватні ініціативи:

— Комфортний проїзд по тротуарах, доступ до магазинів, пандуси зручні. Це все залежить не тільки від якихось нормативів, які буде спускати держава. Це ще залежить від бізнесу та кожної людини. Якщо кожен буде намагатися зробити більш комфортним життя для ветеранів та постраждалих, стане легше. Не просто робити пандуси під 90 градусів, тому що так треба, а дійсно проявити якусь громадянську свідомість та подумати про всіх тих людей.

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Готовність до нової реальності

Нова реальність ставить перед українцями нові виклики. Такими стають не лише тілесні рани, але й душевні. Фахівці певні — українцям треба навчитися розпізнавати посттравматичний розлад та знати, як у разі чого, убезпечити від загрози не тільки себе, але й людину, у якої він виник.

ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, або синдром) виникає внаслідок переживання подій, що ушкоджують психіку. Він не є наслідком підвищеної психічної неврівноваженості або проявом психічного захворювання. ПТСР є відповіддю організму на загрозливу або небезпечну ситуацію, відкладеною реакцією на стрес і проявляється щонайменше через чотири тижні після травматичної події.

— Треба розуміти, що це захисна реакція психіки. Це не те, що людина обирає робити. Це те, що з нею відбувається через поранення, через травмованість психіки. Якщо я бачу, що цей ветеран починає себе неадекватно та агресивно вести, не треба в цей момент лякатися, намагатися від нього позбутися, викликати поліцію. Треба проаналізувати, наскільки мені загрожує небезпека або цій людині. І треба розуміти, що людина під впливом ПТСР собі не належить. Їй насамперед потрібна допомога. Чому загострюється ПТСР у ветеранів? Тому що вони відчувають себе непотрібними, виключеними зі спільноти. Їм важко влаштуватися на роботу, їм важко повернутися до старих компаній. Прояв уваги, пропозиція роботи, турбота, дзвінки, запрошення кудись пройтись прогулятися — це все буде сприяти зниженню посттравматичного розладу. І про це також треба казати суспільству, що лякатися не треба, треба включатися та робити щось в рамках своїх сил та можливостей, — каже психологиня.

Український захисник біля лінії фронту у Запорізькій області © Efrem Lukatsky /AP