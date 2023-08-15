Вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами: є загиблі та поранені
Уночі 15 серпня російська армія атакувала ракетами Україну. Вибухи пролунали на заході та півдні України. Перші вибухи пролунали у Дніпрі.
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Вночі РФ випустила по Україні 28 крилатих ракет, серед яких Х-22, Х-101/Х-555 та «Калібр» — 16 з них збили сили ППО, повідомили в Повітряних силах.
У Дніпрі внаслідок ракетного удару поранені двоє людей. Внаслідок обстрілу Дніпра руйнувань зазнав спортивний комплекс та підприємство.
Внаслідок російської ракетної атаки у Львові пошкоджено понад 100 помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитсадок. Четверо людей постраждали.
На Київщині та Хмельниччині під час ракетної атаки влучання не зафіксовані, працювала ППО.
Окрім цього, пізно ввечері 14 серпня, російські військові обстріляли Краматорськ, двоє людей загинули, одна жінка отримала поранення.