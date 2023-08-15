«Скульптурний» — краса, сила та незламність українських воїнів у фотопроєкті Марти Сирко

СИЛА І КРАСА

Понівечені тіла, ампутовані руки чи ноги та внутрішня сила й краса, яку неможливо приховати, а навпаки, потрібно показувати світові. Це все у проєкті «Скульптурний» львівської фотографки Марти Сирко. У його рамах майстриня проводить фотосесії з українськими воїнами, котрі зазнали травм на війні та пережили ампутації. Участь у проєкті вже взяли 11 героїв.

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«Тіла прекрасні всі. Як мистецтво, кожне тіло може існувати»

— Як у вас виникла ідея цього проєкту? Що надихнуло створювати фото саме у такому форматі?

— Я займаюся 12 років фотографією і взагалі дуже часто фотографую ню. Мабуть, найбільша частина портфоліо — це якраз оголені тіла. Я була на фестивалі фотографії в Парижі. І так склалося, що вперше потрапила в Лувр. До цього в мене не було можливості його відвідати. Там була надзвичайно велика кількість різних скульптур, таких як «Венера» (Венера Мілоська. — Ред.), не тільки вона. У них відбиті частини на обличчі і відбиті руки, ноги. Від деяких залишився лише торс. І от мені настільки сподобалась ця величність мармуру. І я дивилася, я розуміла, що це якраз продовження моєї теми, бо я знімала і атлетів, людей, які пов'язані з танцями, спортом, знімала атлетичні тіла. Але от такого досвіду в мене не було, і тому я зрозуміла, що це можна зробити.

Венера Мілоська — мармурова статуя богині Афродіти, датована приблизно 150 роком до нашої ери. 8 квітня 1820 року на острові Мілос її знайшов грецький селянин Йоргос Кентротас, коли розкопував свою присадибну ділянку. Статуя була під землею у кам'яному «склепі». На той момент скульптура уже була розбита на два великі фрагменти. Незабаром Венеру побачив французький мореплавець, який під час експедиції зупинився в гостях у Йоргоса. Він спробував вмовити селянина продати статую, а той відмовився. Пізніше французький посол маркіз де Рів'єр направив на Мілос невеликий військовий загін, щоби забрати Венеру. Йоргос Кентротас знову відмовився, тому солдатам віддали наказ застосувати силу. У сутичці і було відбито руки Венери. Утім, 25 травня 1820 статую з острова таки вивезли. 1 березня 1821 року маркіз де Рів'єр у Парижі подарував її королю Людовіку ХVIII. Відтоді Венера перебуває в Луврі. Автор скульптури невідомий.

— Від ідеї — до реалізації, яким був цей шлях? Як шукали героїв? Чи допомагав вам хтось у цьому?

— Я розповіла про свою ідею в інстаграм. І так сталося, що підписники самі мені це розповіли. Показали, що є один хлопець, який був добровольцем. Тобто він перед війною (повномасштабним вторгненням РФ в Україну 24 лютого 2022 року. — Ред.) був цивільним, пов'язаним із творчою професією. Тобто він усвідомлював, як це може бути, як ця зйомка може відбуватися. Я йому написала, це був Саша «Терен». І от ми в грудні з ним зробили першу зйомку. Це було в період блекаутів у Львові. І так сталося, що на нашу зйомку теж не було електрики. Я підсвічувала різними ліхтариками та додатковим світлом його, але йому було доволі холодно.

Олександр «Терен» Будько © Марта Сирко

Перед цим я по нього поїхала в реабілітаційний центр, бо він знаходився далі від Львова, за містом. Ми спілкувалися, ми проводили багато часу до зйомки для того, щоб познайомитися, щоб йому було більш комфортно саме під час зйомки. Сама фотосесія тривала тридцять хвилин, але підготовка, логістика, добирання, піднімання в студію — це все зайняло в нас цілий день.

Олександр «Терен» Будько © Марта Сирко

Бар'єри, заборонені теми та підтримка

— Якщо говорити про роботу з моделями-військовими, які пережили ампутацію, чи відрізняється вона від роботи з цивільними моделями? Від того, чим ви займалися раніше? Якщо так, то в чому саме полягає ця різниця?

— Загалом робота з моделлю і з такою людиною, яка ніколи не брала участі у зйомках, відрізняється. А це на додачу військові, які нещодавно ще були на фронті. Тому до них треба психологічно підходити. До кожного потрібен особливий підхід у тому, щоб зрозуміти, які теми ще болючі, про що можна розмовляти, а про що не потрібно, як розмовляти про їхнє поранення, чи вони хочуть про це говорити. Тобто є багато факторів саме в розмовах і в тому, щоб вони себе почували комфортно, і не заходити за якісь їхні певні особисті рамки. І кожного разу я запитую, чи їм зручно. Адже так чи інакше, адже у моїх видах зйомки це ще й трішки про мораль, про культуру. Не всі звикли так у звичайному житті себе показувати, а тут ще потрібно показувати свої вразливі частини тіла.

Станіслав Дехтяр © Марта Сирко

— Як вам разом вдається подолати бар'єри цих людей? Які слова ви для них знаходите?

— З мого боку, це просто бути людяним. Фото з першими героями, коли я викладала, це був ажіотаж. Люди реагували, вони підтримували їх. І їм це дуже допомагало насправді. Просто слова підтримки в інтернеті. Пізніше ж, коли в мене збільшилась кількість героїв, люди менш активно стали реагувати на фотографії. Бо ми всі звикаємо. Ми бачимо вже дуже багато таких людей — і вже немає в цього ефекту сильного потрясіння. І мені здається, що дуже важливо підтримувати. Адже кожна людина — це окрема історія, окреме поранення, особистість. І кожному дуже боляче визнати, що вже все не так, як було. І тому я вважаю, що не слід лінуватися і варто підтримувати людей. Бо вже зараз є цифри, що понад 50 тисяч людей отримали поранення, унаслідок яких вони втратили кінцівки. Це дуже велика кількість за такий малий проміжок часу.

Станіслав Дехтяр © Марта Сирко

Історія кожного особлива

— Ви робили лише індивідуальні фотосесії? Чи фотографували також героїв разом із їхніми близькими?

— Так сталося, що вже були різні зйомки. У мене був військовий із дітьми і дружиною. І ми знімали їх разом. Був військовий із дружиною, у нього була особлива історія підтримки дружини. І в мене, по суті, були всі види сімейних обставин. Була вже вагітна дівчина з військовим, і ми їх теж знімали разом. Вони познайомилися вже під час війни, і вона завагітніла. У кожного вже свої історії.

Сергій © Марта Сирко

— А яка з цих історій вам запам'яталася найбільше? Яка найбільше зачепила?

— У кожній історії є моменти, які зачіпають. Наприклад, саме поранення. У мене був герой, у якого втрачено три суглоби. І дуже складно купити потрібний йому протез. Він надзвичайно дорогий. Адже в нього немає навіть частини тазу, настільки сильна ампутація. І я бачу, як він пристосовується до життя і що він, мені здається, вже водить авто. Бо коли ми бачилися з ним, він якраз навчався, щоб вміти керувати лише з лівою ногою. Багатьох чоловіків жінки дуже підтримують. А ще мені здається, цим хлопцям і чоловікам абсолютно не складно буде знайти любов, бо вони дуже якось швидко адаптуються. Особливо військові, які були військовими до повномасштабного вторгнення. Вони дійсно такі незламні, по суті. Хоча мені здається, вони це лише показують. Можливо, вони дійсно вразливі, але я сподіваюся, що в них будуть сили далі рухатись і не зупинятись.

Сергій © Марта Сирко

З останнім із героїв ми були, наприклад, у підвальному приміщенні під час тривоги. Він ще був на милицях. І я навіть не могла подумати, як людина, яка стикається з цим, що він послизнеться так на милицях, і впаде саме на куксу, і дуже сильно вдариться. Він вдарився, і в нього одразу почалися дуже сильні болі. Це така буденна річ. Ми самі деколи можемо впасти, але зрозуміло, що нам на двох ногах легше щось обійти, ніж людині на милицях. А також протези: вони можуть ходити в них, але не так швидко. Та й взагалі потрібен час, щоб до цих протезів пристосуватися. Тобто там дуже багато різних нюансів, про які я як цивільна ніколи навіть не могла подумати.

Нова спільна реальність

— По суті, навіть ці фотографії, це таке нагадування людям, що це все є не тільки на вулиці — ви щось побачили і закрили очі. Усе це буде далі, буде в повсякденному житті. І мені ці розмови з героями дуже допомогли в плані того, що так, дійсно треба поступатися місцем і десь підтримати. Це банальні якісь речі, але дуже важливі.

— Ви кажете, що вам цей проєкт допоміг зрозуміти багато речей, завдяки спілкуванню з вашими героями. А яка для вас основна його мета? Що ви хочете показати, донести суспільству? І що ви хочете дати героям?

— Спілкуючись із деякими з героїв, я розуміла, що вони не можуть прийняти це — цю нову для них реальність. І сама усвідомила, що не знаю, чи я б змогла жити з таким пораненням, чи я б змогла нормально реагувати, не бути в депресії і виходити далі у світ. Мені би було складно це все сприйняти. І ці фотографії — це певна підтримка для них. Тому важливо, чому я одразу викладаю фотографії. Адже для файнарт-фотографа це не потрібно робити. Зазвичай ти оформлюєш свій проєкт, а потім показуєш його на виставках. А тут мені важливо було саме в соцмережах достукатись до суспільства, до того, щоб була ця підтримка людей і вдячність тим, хто зараз уже виглядає інакше через те, що він захищав країну. Тому це зйомки з військовими саме. А потім, можливо, будуть і з цивільними в майбутньому. Це дуже важливо в нашій ситуації.

— Чи співпрацюєте ви для проєкту з психологами, реабілітологами чи іншими фахівцями?

— Наприклад, у мене є знайома, яка фотографувалася в мене ще до повномасштабного вторгнення. Вона реабілітолог і працює в одній із клінік, спілкується з хлопцями, бачить, хто психологічно зломлений, хто більш-менш уже сприймає все краще. Іноді запитує в них, чи вони б хотіли позніматися. І от вона часто буває втомлена, їде з роботи, коли бувають складні випадки. Їй буває дуже складно, але вона каже: «Я дивлюся фотографії і бачу їх зовсім не такими, як бачу кожен день. Вони зовсім інші, у них світяться обличчя».

І я це роблю через те, що я маю можливість, адже я працюю як комерційний фотограф. Я заробляю кошти і маю змогу орендувати студію, світло, щоби фотографувати героїв, забирати їх.

— Якою ви бачите подальшу долю цього проєкту? Чи плануєте ви його продовжувати або, можливо, якось трансформувати? Чи плануєте виставки?

— Проєкт має назву «Скульптурний». Він так і буде називатися. Він буде продовжуватися і після закінчення війни. Наразі немає якоїсь кількості, на якій він має закінчитись. Ми просто будемо дивитися, як це все буде відбуватися в подальшому. Чогось такого, як логічне завершення, наразі немає в планах. Є також мрія зробити книгу саме з історіями — і таким чином підтримати цих людей. Якщо будуть кошти від продажу книг, то я би хотіла, щоб кожен із героїв якось отримав від цього теж якийсь бонус, бо це важливо для підтримки їхнього побутового життя.