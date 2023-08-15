У НОК назвали умову, за якої Україна бойкотуватиме Олімпійські ігри у Парижі

ОЛІМПІАДА-2024

Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно не запросив Росію і Білорусь взяти участь в Олімпійських іграх, які стартують наступного року в Парижі. Міністр молоді та спорту і президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт назвав умову, за якої українські атлети пропустять головні спортивні змагання.

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«Якщо Російська Федерація і Білорусь виступатимуть під своїм прапором — ми не будемо брати участь у цій Олімпіаді», — повідомив Міністр молоді та спорту і президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт в інтерв'ю японській інформаційній агенції «Кіодо».

В окремій заяві на сайті НОК Гутцайт нагадав, що наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно не запросив Росію і Білорусь взяти участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Там також ще не вирішили, чи дозволять спортсменам із цих двох країн змагатися під нейтральним прапором.

Національний олімпійський комітет України продовжує консультації щодо участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допуску до них представників з країн-агресорок:

Ми працюємо над тим, щоб врахувати всі можливі аспекти цієї безпрецедентної ситуації. Остаточне рішення буде прийнято, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті

Гутцайт підкреслив, що Україна твердо відстоюватиме олімпійські цінності та принципи. «Ігри не повинні бути платформою для відбілювання чи легітимізації дій, які повністю суперечать цим цінностям», — додав він.

Наразі українські атлети беруть участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор лише за умови участі представників РФ та Білорусі як індивідуальних нейтральних атлетів.

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35 держав світу вже заявили про готовність бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо до змагань допустять країну-агресорку та її поплічницю. Про це повідомив у понеділок прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти, щодня атакує мирні міста і села ракетами та дронами:

Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях

Латвія стала першою країною Європи, яка відмовилася виступати разом з росіянами та білорусами на Олімпіаді. У січні президент Латвійського олімпійського комітету (ЛОК) Жорж Тікмер повідомив, що планує звернутися до міжнародних спортивних федерацій, щоб домогтися усунення спортсменів із Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх.